Brice Martinet papà: ecco il particolare nome dato alla figlia

Brice Martinet ieri, 8 dicembre, è diventato papà per la prima volta. Elena Falbo, la moglie del modello francese 39enne, ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2015, secondo classificato al reality show, ha partorito, ha dato alla luce una tenerissima bimba all’Ospedale Cristo Re di Roma. Il nome dato alla figlia è particolare e curioso, denso di significato: la piccola si chiama Téana.

Brice ha annunciato l’arrivo della cicogna sul social, condividendo due foto di Téana. “Chi non ha assistito ad un parto non può capire il valore della vita. La mamma è stata una vera guerriera, l'ostetrica stupenda, la nostra bimba una meraviglia ed io non sono svenuto. Benvenuta Téana, adesso la nostra vita sei tu!!”, ha scritto.

Martinet ed Elena dopo dieci anni di matrimonio sono finalmente genitori e hanno voluto per la loro bambina un nome che ha un significato profondo.

Secondo alcuni Téana starebbe per “seguace di Cristo”. Per altri sarebbe molto utilizzato nella comunità afroamericana e significherebbe “Arcobaleno del Signore”.

La fotografa 42enne è felice così come Brice: hanno desiderato ardentemente ingrandire la famiglia, finalmente il loro sogno è diventato realtà.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 9/12/2020.