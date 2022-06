Brigitta Boccoli incinta, pancione agli sgoccioli per la 47enne: manca poco alla nascita del secondogenito

Brigitta Boccoli incinta mostra il suo pancione agli sgoccioli sul social. A 47 anni diventerà mamma bis e darà alla luce i suo secondogenito dopo Manfredi, 10 anni, un altro maschietto. E’ raggiante, la fine della gravidanza la rende euforica. “Non vedo l’ora di conoscerlo”, scrive a commento dello scatto postato sul suo profilo.

Per rimanere incinta è ricorsa alla fecondazione assistita, come svelato a Di Più lo scorso aprile, un percorso doloroso. “Per fortuna mio marito mi è stato vicino e mi ha sempre sostenuto - ha sottolineato la Boccoli - Anche lui ha dovuto impegnarsi e lo ha fatto con serenità. A me sono stati espiantati gli ovuli e lui ha dato i suoi spermatozoi. Sono stati uniti in provetta per la fecondazione, poi l’embrione era pronto per il trasferimento nel mio grembo". Stefano Orfei è rimasto ogni istante al suo fianco.

E’ fiera del suo bel pancione agli sgoccioli. Brigitta Boccoli, ospite a Domenica In lo scorso maggio, sulla dolce attesa ha spiegato: “Volevo un altro figlio assolutamente. Volevo dire che il momento giusto non c’è, purtroppo noi donne siamo a scadenza. Abbiamo tentato tantissimo, ma non siamo riusciti”. Ha anche rivelato di avere avuto un aborto spontaneo in passato: “Ne abbiamo perso uno qualche anno fa, non l’ho mai detto. A un certo punto abbiamo detto ‘è rimasto troppo poco tempo, dobbiamo rivolgerci alla scienza’”.

Grazie alla fecondazione assistita, Brigitta Boccoli è incinta e ora sta per diventare mamma per la seconda volta: “Io sono felicissima di aver fatto questo percorso, che è faticoso fisicamente, ma ha portato a questo risultato. Nascerà a luglio”, ha dichiarato. Adesso fa vedere ai fan il pancione agli sgoccioli e apetta con ansia di poter stringere tra le braccia il bebè.