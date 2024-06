''Sono orgogliosa di aver perso 5 centimetri'': Britney Spears mostra il girovita allo specchio dopo il dimagrimento

La cantante 42enne ha condiviso sul social una clip in cui appare in costume

Sembra felice della perdita di peso, scherza su un video che va spesso fuori fuoco

Britney Spears ha perso qualche chilo in vista dell’estate e sembra essere molto orgogliosa del risultato.

La cantante americana, che oggi ha 42 anni, ha voluto condivide con i follower di Instagram un video in cui appare in bikini davnti allo specchio.

Spiega di aver perso 2 pollici, ovvero circa 5 centimetri, dal girovita. E’ contenta.

Vicino alla breve clip, in cui la sua immagine va spesso fuori fuoco, ha scritto: “Ok, sono orgogliosa del mio costume da bagno bianco e di aver perso 2 pollici (circa 5 centimetri, ndr) in vita!!!”.

“Questa è in realtà una versione diversa del video del mio costume da bagno, ma ho pensato che fosse particolarmente strano... non so come sono scomparsa nel montaggio!!! Quando l'ho girato mi sono ricordata di aver detto che non avevo fatto niente di diverso perché il mio corpo si è trasformato in un fantasma???”, ha poi aggiunto.

La cantante in costume davanti allo specchio

Britney in questo periodo è ufficialmente single, dopo che lo scorso anno ha divorziato dal terzo marito Sam Asghari appena un anno dopo averlo sposato.

Il suo rapporto con la famiglia, dai genitori alla sorella, è praticamente inesistente. L’unica persona a cui è rimasta legata è suo fratello Bryan.

Anche i suoi figli Sean, 18 anni, e Jayden, 17, non li vede molto spesso, visto che vivono a migliaia di chilometri di distanza insieme al padre Kevin Federline.