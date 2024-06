Rosalinda Cannavò mostra il pancione di sette mesi e rivela dove passerà le prossime settimane in attesa del parto

L'attrice siciliana è emozionata per le dolcissime curve

Ad agosto diventerà mamma di una femminuccia

Rosalinda Cannavò mostra il pancione che cresce al settimo mese di gravidanza. La 31enne si riprende allo specchio in slip e reggiseno. Le curve diventano sempre più dolci e l’attrice siciliana sorride sulle note di ‘Un’emozione inaspettata’ di Raf. La dolce attesa la emoziona, insieme al compagno Andrea Zenga non vedono l’ora di diventare genitori. Ad agosto arriverà la loro primogenita, una femminuccia.

Il pancione di sette mesi di Rosalinda

Nelle sue stories di Instagram la futura mamma risponde alle domande dei followers sui progetti dei prossimi mesi. Rosalinda confessa che quest’estate non potrà tornare in Sicilia dalla sua famiglia: ‘’ A Luglio e Agosto non andremo in Sicilia, ma nelle Marche per fare qualche giorno di mare e non rimanere a Milano, ma da metà Agosto torneremo a Milano in attesa del parto previsto in quelle settimane. Staremo in famiglia da Andrea e i miei genitori ci raggiungeranno nelle Marche’’.

La coppia ad agosto avrà una bambina

L'amore tra i due è esploso nella casa del Grande Fratello e da allora sono inseparabili. Rosalinda aveva detto, prima ancora di sapere il sesso del bebè, che se fosse stata femmina le sarebbe piaciuto chiamarla Dafne o Camilla. La coppia ancora non pensa al matrimonio. ''In realtà viviamo già come marito e moglie'' aveva detto in tv Rosalinda Cannavò aggiungendo poi un velato messaggio al compagno: ''Il matrimonio è il prossimo passo, chissà l'anello magari arriverà con il bambino o la bambina".