''Calorie basse, 2-3 allenamenti al giorno, digiuno intermittente'': Can Yaman mostra il nuovo fisico e rivela come ha perso 10 kg in un mese

Can Yaman non è più un ammasso sensualissimo di muscoli. L’attore e modello turco mostra il suo nuovo fisico e rivela sul social come ha perso 10 kg in un solo mese. Per lui calorie basse, 2 o 3 allenamenti al giorno e digiuno intermittente: tutto per esigenze di set. Il 34enne, ex fidanzato di Diletta Leotta, sta ultimando le riprese della fiction in cui interpreta Sandokan, la Tigre della Malesia.

I muscoli ci sono ancora, pettorali e tartaruga addominale compresa. Can, però, è assai più longilineo. Si fotografa col telefonino davanti allo specchio. Poi mostra il verdetto della bilancia in un altro scatto. L’uomo, tra i più desiderati del pianeta, esordisce: “Come ho perso 10 chili in 30 giorni?”. E racconta.

“Dopo la conclusione delle riprese di ‘Viola Come il Mare 2’, approfittando di qualche giorno libero e del Natale, ho deciso di tornare nel mio Paese così da poter trascorrere un po’ di tempo con i miei genitori, la mia famiglia ed altre persone a me care. Avevo bisogno di riposarmi un po’ e di staccare la spina, senza mai esagerare però! Volevo anche godermi la cucina turca che mi mancava tanto. Sapevo che al mio ritorno a Roma mi aspettava un duro lavoro, un radicale cambio di abitudini per prepararmi al prossimo personaggio: Sandokan!”, rivela Yaman.

“E infatti così è stato: non appena rientrato ho iniziato ad impegnarmi... Il primo obiettivo era raggiungere il peso ideale per il personaggio e poi concentrarmi sugli aspetti mentali - confida l’artista - E’ stato un periodo molto duro, in un mese sono riuscito a perdere quasi 10 kg, scendendo da 94.5 a 85 kg. E’ stata, ed è, una fase particolarmente intensa, ho tolto molti piaceri della vita, devo allenarmi 2 o 3 volte al giorno e fare il digiuno intermittente, 16:8, mantenendo le calorie bassissime”.

Can non vuole allarmare i suoi fan e quindi chiarisce: “Non c’è da preoccuparsi però: nonostante sia esausto sono perfettamente sano, ringiovanito, disintossicato e leggero, ma soprattutto molto soddisfatto. Ovviamente tutto sta avvenendo con il continuo monitoraggio di professionisti seri e competenti”.

“Alla fine è questo che fanno gli attori: si trasformano con dedizione quando è necessario e si plasmano di volta in volta per immedesimarsi nel nuovo ruolo. Insomma, continuerò, continueremo ad andare a gonfie vele finché non raggiungeremo il Sandokan perfetto che ci siamo prefissati - prosegue Yaman - Tuttavia vi confesso che oggi ho deciso di concedermi uno strappo alla regola e mangerò quel che voglio, sperando di riuscire a fermarmi… Vi chiedo di continuare a sostenermi come avete sempre fatto. Un abbraccio. A presto”.