''Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo'': Alessandra Amoroso elogia il nuovo fidanzato, ma sull’ex…

La cantante 37enne a Sanremo 2024 parla anche della sua situazione sentimentale

Dice di aver imparato che può amare anche in un modo diverso, le piace di più

Alessandra Amoroso ha contemporaneamente elogiato il rapporto d’amore col suo nuovo fidanzato e gettato un’ombra sulle sue relazioni passate.

La cantante 37enne, tra i protagonisti di Sanremo 2024, ha parlato di questi temi con Cosmopolitan nel podcast ‘Mano sul Cuore’.

L’artista salentina ha affermato di essere felicissima insieme al suo nuovo compagno, Valerio Pastore, che non ha però mai nominato.

Allo stesso modo non ha fatto altri nomi, ma ha dichiarato che il modo di amare che sta vivendo adesso è bellissimo e molto meglio di quanto sperimentato in passato, gettando così un’ombra sui suoi precedenti rapporti, a partire forse da quello più conosciuto con Stefano Settepani, durato dal 2015 al 2021.

Ha detto: “Il mio cuore ha iniziato a battere fortissimo quando ho incontrato la persona che amo finalmente. L’ho sempre desiderato in realtà, quindi speriamo che possa continuare così”.

“E’ stata per me davvero una grande scoperta, anche per me stessa. Ho scoperto un nuovo modo di amare ma soprattutto di essere amata, non lo conoscevo”, ha aggiunto.

“La cosa meravigliosa di questo amore è che sono molto libera, siamo molto liberi e questo per me è la chiave di tutto, ma non lo sapevo e adesso lo so”, ha spiegato.

“Cos’è la libertà in amore? Il fatto di non avere nessun vincolo, sono libera di essere quello che sono, di fare quello che mi va di fare, nella condivisione piuttosto che no”, ha sottolineato.

“Soprattutto sono libera di essere me stessa con tutti i miei colori. Non mi frena, io non ho freni, sempre ovviamente nel bello dell’amore e nel rispetto”, ha concluso.