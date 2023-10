La giornalista e conduttrice 40enne scenderà in pista con Moreno Porcu

I due si fanno vedere insieme anche il sala prove: “Iniziamo il nostro viaggio da qui”

Il prossimo 21 ottobre, quando lo show prenderà il via in prime time su Rai Uno, scenderà in pista insieme a Moreno Porcu. Carlotta Mantovan, vedova di Fabrizio Frizzi, muove i primi passi di danza con l’insegnante di Ballando con le stelle. La 40enne si fa vedere insieme a lui in foto. Poi la coppia si mostra durante gli allenamenti in sala prove. “Eccoci qua Carlotta - scrive il 34enne - Iniziamo il nostro viaggio da qui. Che il vento dell’entusiasmo soffi sempre tra le vele del nostro veliero! In bocca al lupo a noi”.

Milly Carlucci in un video condiviso su Instagram fa vedere a tutti la Mantovan col maestro di danza. “Eccoli qui, sono una grande coppia”, sottolinea la conduttrice del dancing show. Punta molto su di loro, che sono già stati soprannominati i ‘Morlotta’.

La Mantovan, che conobbe Frizzi a Miss Italia 2001, quando si aggiudicò il secondo posto del famoso concorso di bellezza, sembra entusiasta di Moreno, con cui ha grande feeling. Riservatissima, dal presentatore, morto a marzo del 2018 a causa di un tumore cerebrale, ha avuto Stella, che ora ha 10 anni. Quando ha perso il marito, ha scelto di vivere insieme alla piccola nel sud della Francia.

I due in sala prove

“Non è stata una scelta facile e non l'ho presa in maniera improvvisa e radicale. Non ho detto 'Ora vado via', ci ho riflettuto a lungo. Dovevo prendermi cura di Stella e di me stessa, avevo bisogno di fare una pausa dalla mia vita a Roma e immergermi nella natura. Oggi sto bene e sono pronta a tornare, questo cammino mi ha fortificata. Stella è una bambina fantastica, è bilingue e lei si trova bene tanto in Francia come in Italia”, aveva confessato Carlotta a Verissimo un anno fa. Ora è tornata a Roma per partecipare al programma: si mette in gioco, nonostante non ami stare sotto i riflettori.