Carolina Stramare è felicemente ‘in love’ con l’ex tronista Mattia Marciano. Il succoso gossip lo regala Chi. I due, secondo il settimanale, si frequenterebbero da circa un mese, quindi un po’ prima di quando l’addio della 20enne con Alessio Falsone, a cui è stata legata per circa nove mesi, è diventato 'ufficiale’.

La singletudine di Miss Italia 2019 è durata pochissimo. La bella mora, però, non ha lasciato il suo fidanzato per Eros Ramazzotti, come sussurrava qualcuno. Il cantante 56enne, di cui Carolina è una grandissima fan, non c’entra nulla con i suoi affari di cuore. La Stramare ha perso la testa per il 28enne volto famoso del dating show di Maria De Filippi.

Mattia Marciano, moraccione tutto muscoli nato a Licola, in provincia di Napoli, laureato in odontoiatria dal 2015 e fascinoso dentista, sembra proprio aver catturato la miss dagli occhi di ghiaccio. Durante il suo percorso a Uomini e Donne, è stato prima corteggiatore di Desirée Popper e poi tronista, scegliendo Vittoria Deganello con la quale, però, non è andata bene. Prima di partecipare al programma di Canale 5, Mattia aveva avuto una storia con Angela Nasti, sorella della più famosa blogger e influencer Chiara, diventata a sua volta tronista anche lei.

Il ragazzo ultimamente si era legato a Viktorija Mihajlovic, figlia dell’allenatore del Bologna Sinisa e partecipante alla passata edizione dell’Isola dei Famosi. I due si sono lasciati da qualche mese.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 13/11/2019.