Caterina Balivo, Federica Pellegrini e il fidanzato in maschera: per loro Halloween è già arrivato

Halloween è alle porte, ma per alcuni vip è già arrivato. Caterina Balivo, Federica Pellegrini e il fidanzato Matteo Giunta indossano la maschera con qualche giorno di anticipo e condividono il loro travestimento, tutto da ammirare, sul social.

La conduttrice 41enne, volata alla Dubai Expo nella famosa città degli Emirati Arabi Uniti, partecipa con le amiche a una festa organizzata, in realtà, per i figli. L’occasione però per le mamme è ghiotta e nessuna di loro resiste alla tentazione di indossare per un pomeriggio i panni di qualche sensuale e intrigante ‘mostruosità’. Così Cate diventa una bellissima sposa de Lo Dias de Los Muertos messicano.

La Balivo è splendida anche così, non lascia niente al caso. Come lei pure le sue intime: impazzano le maschere da strega, Maleficent e le ormai famosissime guardie di Squid Games.

Federica Pellegrini indossa la maschera della sensuale Harley Quinn in occasione della festa di compleanno dell’amico Jacopo che compie 41 anni. Matteo Giunta è Joker, ovviamente,

La nuotatrice 33enne è pazzesca e allo Yard Reastaurant a Verona, quando entra insieme al suo fidanzato 39enne, lascia tutti a bocca aperta. Si trasforma in una bad girl, con le codine e il viso truccato perfettamente da Sara Di Stefano.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 29/10/2021.