Caterina Balivo mostra le smagliature e attacca le colleghe che ritoccano le foto: ''Irriconoscibili''

La conduttrice ha pubblicato alcune foto in cui appaiono le smagliature sulla pancia

Ha poi raccontato di fare fatica a riconoscere colleghi e colleghi che ritoccano le proprie foto

Caterina Balivo ha deciso di mostrare le sue smagliature sul social. La conduttrice 43enne è in vacanza al mare e ha condiviso su Instagram alcuni scatti in bikini dove si scorgono i segni delle gravidanze sulla pancia.

La mora partenopea però non ha problemi a mostrarsi per quello che è veramente e dopo aver letto i commenti dei suoi follower, che le hanno fatto i complimenti per il “coraggio”, ha deciso di attaccare tutti quei colleghi e quelle colleghe che invece ritoccano pesantemente le proprie foto prima di condividerle online.

Caterina Balivo, 43 anni, pubblica una foto in bikini dove si vedono le smagliature sulla pancia lasciate dalle gravidanze

Caterina, mamma di Guido Alberto, 11 anni, e di Cora, 5, ha addirittura raccontato che le è capitato di non riconoscere qualche altro volto noto della tv quando l’ha incontrato dal vivo, visto che ormai sui social si condividono quasi sempre immagini pesantemente ritoccate che non corrispondono per nulla alla realtà.

In una Story ha spiegato: “Stavo leggendo un po’ di commenti all’ultimo post a proposito delle smagliature, eccole qua, vedete?”.

Caterina e un'altra foto scattata durante la gita a Giannutri

“Devo dire che me ne ha lasciate molto di più mia figlia Cora che mio figlio Guido Alberto, è ovvio perché ero più grande (durante la gravidanza, ndr)”, ha aggiunto.

“Molti mi hanno detto: ‘Ah che bello che non le copri’. Oppure, ‘Ah, una persona normale’”, ha sottolineato.

“Vi dico la verità: le persone stanno un po’ esagerando, perché mi succede spesso di incontrare delle persone note e non riconoscerle”, ha concluso facendo ovviamente riferimento al fatto che queste persone pubblicano su Instagram foto di sé stesse molto ritoccate.