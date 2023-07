Wanda Nara colpita da leucemia: ricovero, diagnosi, ecco cosa sappiamo

La 36enne per ora tace, è in Argentina e sta facendo accertamenti

La notizia della malattia del sangue sta facendo il giro di mezzo mondo, ma non ci sono conferme

Wanda Nara ha la leucemia? La notizia si rincorre da qualche giorno. Ma cosa c’è di vero?

La showgirl e conduttrice tv, nota soprattutto per la sua travagliata vita sentimentale, per ora tace. Non ci sono notizie ufficiali, ma i media argentini da giorni non parlano d’altro. Dopo il ricovero della 36enne nella clinica Los Arcos di Buenos Aires.

Ecco cosa sappiamo: Wanda si sarebbe rivolta ai medici dopo aver iniziato ad avere forti dolori allo stomaco. Le analisi avrebbero evidenziato globuli bianchi bassi e una milza ingrossata. Qualcuno si è quindi spinto a fare una diagnosi pesante: leucemia (tumore delle cellule del sangue).

Wanda Nara, 36 anni, con il marito Mauro Icardi, 30

In realtà non ci sono certezze, sebbene alcune testate sudamericane lo diano quasi per scontato. La bionda moglie di Mauro Icardi per il momento tace e aspetta probabilmente l’esito di ulteriori accertamenti.

Mamma di cinque figli, ovvero Valentino, 14 anni, Costantino, 12, Benedicto, 11, avuti insieme all’ex marito Maxi Lopez, e Francesca, 8, Isabella, 5, avute con Icardi, Wanda è una vera diva nel suo Paese e l’attenzione che le viene riservata dalla stampa è davvero tanta.

Non stupisce quindi che qualche giornale possa aver cercato il “titolone” per vendere più copie, ma non è da escludere neppure che qualche fonte interna alla clinica possa invece aver passato informazioni riservate a qualche giornalista.

Per ora non resta che attendere, sperando che l’ipotesi avanzata al momento si riveli non veritiera.