Caterina Balivo si presenta in tv travestita da Melania Trump: ''Terrò questo cappello per le interviste''

La conduttrice a La Volta Buona adotta il look della First Lady nel giorno dell’insediamento di Donald

Lancia la sua frecciatina a chi l’accusa di “fare le facce durante le interviste”

Evidentemente il commento di qualche giornalista non le è andato giù. Caterina Balivo il giorno dopo l’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca si presenta in tv con lo stesso look della First Lady. E’ travestita da Melania Trump. Tagliente e ironica, dice: “Terrò questo cappello per le interviste”.

Il copricapo della 54enne, sposata con il nuovo presidente degli Stati Uniti dal 2005, è stato il vero osservato speciale durante la cerimonia del marito. Ha provocato critiche, scatenato i social. Le ha coperto lo sguardo perennemente. E’ stato anche definito ‘cappello anti-bacio’, dato che Donald non è neppure riuscito ad avvicinarsi al volto della moglie e ha dovuto dargliene uno da lontano per colpa della tesa larga.

Disegnato su misura dallo stilista newyorkese Eric Javits, il copricapo blu navy con un nastro avorio, che richiamava il colletto che si intravedeva sopra il lungo cappotto blu doppiopetto, ha reso Melania chic e impeccabile. Caterina la copia, anche se il suo outfit non è blu, ma nero.

“Siccome qualcuno mi scrive che ogni tanto faccio le facce durante le interviste… Come dire, Melania Trump ieri, durante l’insediamento aveva questo cappello… Vi assicuro, non si vede niente! Forse lo terrò per le prossime interviste…”, dice la conduttrice 44enne al suo pubblico, che applaude. La piccola frecciatina è stata lanciata, con stile però.