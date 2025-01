''Lei ha 48 anni e sembro più vecchia io'': i particolari auguri di Aurora Ramazzotti alla madre Michelle Hunziker

La 28enne celebra la donna che l’ha messa al mondo e che oggi, 24 gennaio, festeggia il compleanno

Aurora Ramazzotti non dimentica la data. E’ il 24 gennaio, giorno del compleanno della madre. Nelle Stories fa i suoi particolari auguri a Michelle Hunziker. Pubblica una foto in cui, incinta, è in tv insieme alla showgirl svizzera e scrive, autoironica come e più del solito: “Lei ha 48 anni e sembro più vecchia io!”.

La 28enne, legata a Goffredo Cerza, 29 anni, mamma di Cesare, un anno compiuto il 30 marzo scorso, è felicissima del legame con Michelle, che l’ha avuta giovanissima e lei ha reso nonna. Aurora desidera trasmetterle il suo affetto e calore alla donna che la sostiene e le ha sempre dato la forza per superare ogni momento duro. “Auguri alla mia super mamma! 48 anni e sembro più vecchia io!”, sottolinea. In passato ha sofferto per essere stata spesso paragonata alla Hunziker. Ora ha trovato la sua stabilità, tutto questo non la spaventa più. Esalta la bellezza di Michelle, senza temerla affatto.

La Ramazzotti poi continua: “A questo punto la mia unica speranza è quella di aver ereditato il gene ‘Benjamin Button’”. Fa riferimento al famoso film con protagonista Brad Pitt in cui il protagonista nelle varie fasi della vita ringiovaniva invece di invecchiare. Proprio come pare accadere alla conduttrice di Striscia la Notizia, inossidabile.