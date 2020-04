Cecilia Rodriguez, sempre più contadina a Trento per amore di Ignazio Moser

Cecilia Rodriguez è sempre più contadina a Trento per amore di Ignazio Moser. La sua quarantena l’ha messa a dura prova e fatto cambiare le sue priorità. Si è trasformata nella casalinga perfetta, tra pulizie della casa e sedute a stirare i capi stropicciati dopo il lavaggio, ha affinato le sue doti culinarie ai fornelli, si è scoperta brava con le vigne, ha mostrato i muscoli da taglialegna e ora la bella 30enne taglia anche l’erba con il decespugliatore a spalla.

Il fidanzato è con lei. A Nacho, abituato a stare in campagna sin da bambino, nella tenuta agricola del padre, Francesco Moser, i lavori di fatica non spaventano affatto. Il ragazzo si dà da fare con il decespugliatore, ma pure Ceci non scherza affatto.

VIDEO

La sorella minore di Belen si prepara: indossa la tuta che i Moser le hanno regalato, gli stivali di gomma, adatti per operare in mezzo ai campi, il casco con visiera per proteggere il volto e via: prende il decespugliatore e taglia l’erba ormai diventata alta intorno agli alberi. Ignazio la riprende con lo smartphone divertito, ma pure ammirato dalla caparbietà dell’argentina, che non si tira mai indietro.

Dopo un po’ Chechu smette. “Mi facevano male le braccia”, sottolinea ai fan che seguono le sue ‘avventure’ via Instagram. Ignazio Moset continua. La vita immersi nella natura ha provocato grandi scombussolamenti, al punto che i due, forse, potrebbero sentirsi molto meno ‘a casa’ quando torneranno a Milano. La routine nella metropoli potrebbe anche non piacere più alla coppia, chissà…

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/4/2020.