Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono separati per qualche giorno. La prima è infatti arrivata in Campania, più precisamente a Capri, per trascorrere qualche giorno insieme alla sorella Belen e al nipotino Santiago. L’ex ciclista trentino invece è a Forte dei Marmi con amici. La 30enne argentina quando è con il piccolo Santi si diverte tantissimo e non ha mai fatto mistero di volere presto un figlio tutto suo. Pubblicando una foto in cui appare in bikini (ovviamente della collezione Me Fui, il brand di famiglia) su una barca, ha scritto: “Vi dico solo che questo scatto me l’ha fatto mio nipote, adoro!”.

Chechu, come la chiamano gli amici, appare in ottima forma fisica. La dieta iniziata il mese scorso ha dato presto i suoi frutti. Era infatti aumentata di ben 7 chili durante il lockdown trascorso nella tenuta dei Moser fuori Trento e una volta finita la quarantena aveva iniziato a mangiare meno per riprendere il peso pre-pandemia.

“Ho iniziato la dieta, sono tre giorni. Ma non sono andata da un nutrizionista, quindi non potrei nemmeno consigliare niente, meglio di no. Sto facendo una dieta semplice, nel senso che sto cercando di mangiare un po’ di meno: meno carboidrati, tante verdurine quasi senza olio (a Trento ne ho utilizzato tanto). Sto cercando di mangiare pesce, che io non mangio mai. State tranquilli, dimagrirò”, aveva fatto sapere ai suoi follower.

Scritto da: la Redazione il 31/7/2020.