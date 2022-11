Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser col jet privato da Milano a Grosseto per weekend in Maremma: è polemica

Utilizzano un volo tutto per loro per percorrere appena 429 chilometri

In barba alla crisi energetica e all’inquinamento ambientale i due cedono al lusso

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser, sempre più romantici, per un weekend in Maremma si concedono un grande lusso: volano col jet privato da Milano a Grosseto, in Toscana. Utilizzano un volo tutto per loro per percorrere una distanza di appena 429 chilometri. In auto, in autostrada, passando per la E80, per arrivare alla meta ci avrebbero messo circa 4 ore e 40 minuti, così è stato tutto più immediato: poco più di 1 ora. I due sono felicissimi perché il tempo risparmiato è una benedizione per vivere ancora meglio il fine settimana in relax, ma sui social scoppia la polemica.

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser col jet privato da Milano a Grosseto per il weekend in Maremma: scoppia la polemica

Un volo privato per coprire questa distanza costa dai 3900 a oltre 5000 euro: è sicuramente per pochi. Ma non sono i soldi a scatenare il polverone. I jet extra lusso che sorvolano i cieli sono sempre più presi d’assalto dai vip, ma additati dagli ambientalisti che accusano i famosi di farlo in barba alla crisi energetica che attanaglia il mondo intero e all’inquinamento ambientale.

Utilizzano un volo tutto per loro per percorrere appena 429 chilometri

Il 30enne va con la sua futura moglie in Toscana per rilassarsi

Alcuni recenti studi hanno evidenziato come i jet privati siano uno dei mezzi più inquinanti del pianeta: causano mediamente emissioni di gas serra 10 volte superiori a quelle di un volo per passeggero per chilometro, e addirittura 50 volte superiori a un viaggio in treno in Europa. Sono in molti quelli che davanti alla scelta di Chechu e Nacho stavolta storcono il naso.

La 32enne e il compagno si concedono un lusso, ma c'è chi storce il naso

I due sono felici, in molti però gli sottolineano che secondo alcuni recenti studi i jet privati sono considerati uno dei mezzi più inquinanti del pianeta

La 32enne e il 30enne hanno deciso di volare in Maremma per godersi appieno il loro tempo con disinvoltura: tra i loro follower, seppur innamorati della coppia, alcuni avrebbero preferito che scegliessero un altro mezzo meno ‘roboante’ per farlo.