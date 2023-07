Cecilia Rodriguez mostra il fisico in bikini dopo aver preso 3 chili: foto

La 33enne si scatta un’immagine in due pezzi davanti allo specchio: è tornata a Milano

Sta provando a rimanere incinta: al momento, dice lei, è solo un po’ più piena però

Cecilia Rodriguez, tornata a Milano dopo la vacanza a Mykonos con il fidanzato Ignazio Moser, si scatta un’immagine in due pezzi davanti allo specchio di casa: la 33enne mostra il fisico dopo aver preso 3 chili, come ha confessato lei stessa sulle pagine di Chi.

Bella, longilinea, Chechu pare perfettamente in forma. Al momento, dice lei, è un po’ più ‘piena’, ma non si direbbe. Indossa un costume bianco che mette il risalto sia l’abbronzatura presa in Grecia che le sue forme sensuali.

Con Nacho le nozze arriveranno nella primavera 2024, rimandate di qualche mese. Prima del sì Ceci e Moser avrebbero preferito avere un bambino. Ci stanno provando, ma a quanto pare ancora non sono riusciti a far volare la cicogna. La sorella di Belen, proprio a questo proposito, al settimanale ha detto: “Scrivono che sono incinta e mi vergogno a dire che non è vero: sono solo ingrassata, ho preso 3-4 chili”.

Cecilia ha poi aggiunto, ottimista riguardo il pancione: “Ma lo prendo come un buon segnale: quando sono nata io mia mamma aveva preso 28 chili, mi sto portando avanti”. In bikini rimane bellissima, anche se la bilancia le fa sapere di aver messo su qualche chiletto. E’ già accaduto in passato: ama la buona tavola e quando è ai fornelli le piace preparare alcuni manicaretti che l’uomo di cui si è innamorata quasi 6 anni fa al GF Vip.