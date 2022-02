Cecilia Rodriguez mostra per la prima volta la casa comprata con Ignazio Moser a Milano

Cecilia Rodriguez è entusiasta della nuova casa comprata con il fidanzato Ignazio Moser a Milano. La modella decide di svelare l’appartamento e mostra così per la prima volta sul social ogni camera dell’abitazione: i lavori di ristrutturazione sono quasi terminati, non vede l’ora di andare a stare lì.

“In questa giornata molto importante e romantica vi faccio vedere casetta, che hanno pitturato quasi tutto. Stanno finendo il pavimento della sala”, esordisce Chechu nelle sue IG Stories.

L’appartamento è tutto sui toni del tortora e del bianco. Ovviamente non ci sono ancora i mobili. “Abbiamo scelto questo colore per tutta la casa, per la nostra camera da letto, invece, abbiamo deciso per uno un po’ più scuro”, spiega l’argentina.

I bagni, arricchiti dal marmo, sono lussuosi. L’abitazione è luminosissima, con tante finestre e vetrate che danno sul giardino. “Che bello!”, esclama Cecilia al massimo della gioia. Ad arricchire le rifiniture ci pensa il parquet a listoni grandi sul pavimento, il legno per il quale hanno optato è piuttosto chiaro.

“Questa sarà la cabina armadio”, sottolinea Cecilia, mostrando l’enorme stanza guardaroba. “Da qui vi farò tutte le sfilate". La sorella minore di Belen è un po’ preoccupata per il letto: “Abbiamo dovuto farlo più grande perché Ignazio è alto…entrerà? Dai, sì, sicuramente…!”.

Cecilia fa persino vedere le porte, bianche, con maniglie moderne color acciaio. Il divano del salotto arriverà in questi giorni: manca davvero pochissimo per il trasloco della coppia nella loro nuova casa.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 15/2/2022.