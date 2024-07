Quando sarà il viaggio di nozze e l'importante 'prossimo step' da fare con Ignazio: Cecilia Rodriguez parla della nuova vita dopo le nozze

La 31enne e il 34enne non partiranno subito per la luna di miele

Al settimanale Chi svelano i progetti di vita all’indomani del matrimonio celebrato il 30 giugno

Sono finalmente sposati e quasi non riescono a credere che sia già successo. Cecilia Rodriguez parla della nuova vita dopo le nozze. Confida i progetti a Chi, che regala a lei e al marito la cover del settimanale. Lo fa con accanto Ignazio Moser, l’uomo con cui ha voluto fosse ‘per sempre’. La 34enne svela quando sarà il viaggio di nozze e l’importante ‘prossimo step’ da fare col 31enne Nacho.

I fiori d’arancio, celebrati il 30 giugno a Villa la Fernanda, nella Tenuta di Artimino, in Toscana sono stati favolosi. Il settimanale dedica ampio spazio a un matrimonio così a lungo atteso. I riflettori sono sui novelli sposi. Ignazio ha solo parole importanti per la sua compagna di vita. “Cecilia è una donna straordinaria, di grande equilibrio, è quella che tutti cerchiamo per sentirci più puri”, dice.

“Ero quella da coccolare, da accudire, adesso mi fa piacere che nella mia famiglia sappiano di poter contare su di me: mi chiedono consigli, si sentono a casa con me, lo sento”, replica orgogliosa lei.

Quando le si domanda quali siano i prossimi passi, Cecilia non ha alcun dubbio. “Ampliare la famiglia”, sottolinea. Vuole avere un bambino al più presto. Già zia, desidera ora essere mamma. “Abbiamo dedicato dieci mesi al progetto matrimonio - aggiunge Ignazio - Adesso che abbiamo fatto questo step, ci mettiamo al lavoro per il prossimo”.

Per la coppia niente viaggio di nozze immediato. Partiranno per la luna di miele a ottobre, in occasione del loro prossimo anniversario: si sono messi insieme al GF Vip, era il 2017.