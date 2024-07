Chiara Ferragni paparazzata per la prima volta con il presunto nuovo fidanzato ortopedico: le immagini su 'Diva', guarda

La 37enne pizzicata col ragazzo che a detta di tutti sarebbe la sua nuova fiamma, Andrea Bisciotti

L’imprenditrice digitale è stata immortalata accanto a lui al mare a Forte dei Marmi, con loro altri amici

E alla fine sono stati pizzicati ‘vicini, vicini’. Chiara Ferragni è stata paparazzata per la prima volta con il presunto nuovo fidanzato ortopedico toscano Andrea Bisciotti. Era da tempo che si vociferava sulla sua assidua frequentazione di Forte dei Marmi per il ragazzo, ora Diva e Donna pubblica le immagini della 37enne vicino a lui.

Chiara Ferragni paparazzata per la prima volta con il presunto nuovo fidanzato ortopedico: le immagini su 'Diva'

La fashion blogger e Bisciotti sono stati sorpresi in spiaggia nella famosa località in provincia di Lucca. Con loro anche altri amici. Nessuno scatto ‘intimo’, ma tanti sorrisi e complicità. Fedez, da cui ha avuto i figli Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, sembra caduto nel dimenticatoio. Nonostante i guai giudiziari e le difficoltà legate al suo marchio (si dice che stia per chiudere il suo negozio di Milano in via Capelli), la Ferragni parrebbe aver ritrovato serenità, almeno in apparenza.

Andrea ha 31 anni, sei meno di Chiara. Sul suo profilo si legge: “Medico specializzando in Ortopedia e Traumatologia presso l’Humanitas”. E’ pure consulente presso un altro centro, a Pontremoli. Non ha moltissimi followers, solo circa 3mila. Tra questi, però, c’è l’influencer. C’è davvero del tenero? I fotografi rimangono stabilmente sulle loro tracce: non rimane che attendere.