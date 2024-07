''Le critiche mi fanno ridere'': la 38enne Angelica Donati, figlia di Milly Carlucci, replica a chi non va giù che abbia sposato un uomo con 20 anni in più

Sabato 29 giugno si è unita in matrimonio col principe Fabio Borghese, 58 anni

Sul social sono arrivate gli attacchi, lei: “Vado avanti per la mia strada”

Non le importa, pensa che chi l’attacca abbia un problema personale. Angelica Donati, 38 anni, figlia di Milly Carlucci e Angelo, replica a chi non va giù che abbia sposato un uomo con 20 anni più di lei. “Le critiche mi fanno ridere”, sottolinea a Vanity Fair. Sabato 29 giugno si è unita in matrimonio col principe Fabio Borghese, 58 anni, nel borgo storico di Montevettolini in Toscana. Sono state nozze da favola, con 200 invitati del mondo dello showbiz, della politica e della nobiltà italiana e internazionale.

Affermata imprenditrice e manager, Angelica a chi l’ha attaccata risponde senza alcun problema. “Le critiche mi fanno ridere - sottolinea - E’ vero che tra noi c'è una differenza d'età importante, ma è altrettanto vero che con Fabio siamo arrivati alla scelta di sposarci con grande serenità. Che la gente si prenda la briga di scrivere cattiverie sotto alle foto di qualcun altro il giorno del suo matrimonio è, onestamente, una cosa che non ho mai capito”.

La Donati non ha alcun problema, tutto questo non la sfiora. “Vado avanti per la mia strada, e penso che ad avere un problema sia chi scrive. Senza contare che il 90% di queste cose quella stessa gente non ha il coraggio di dirtele in faccia”, precisa ancora.

Prima di Fabio, a cui è legata da due anni, alle nozze non aveva mai pensato: “Mi è sempre piaciuto andare ai matrimoni perché ho sempre amato condividere la gioia degli altri, ma non ho mai pensato di volermi sposare e di prendermi questo impegno. Con Fabio, invece, le cose hanno preso una piega molto naturale che ci ha portato a voler costruire una vita insieme partendo proprio da qui: ho capito molto presto che fosse lui la persona con cui voler passare il resto della mia vita”.

Angelica con la madre, famosa conduttrice 69enne

Borghese, discendente di Papa Paolo V ed ex marito di Jacaranda Falck Caracciolo, è già padre di Alessandro, Sofia e India. Attivo nel settore dell'ospitalità di lusso, è anche socio e consigliere di un noto resort.