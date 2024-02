Cecilia Rodriguez sfila alla Milano Fashion Week con i suoi cani per il brand di accessori per animali domestici: guarda

La 33enne insieme ad Aspirina ed Ercolino: Ignazio Moser la sostiene tra il pubblico

Cecilia Rodriguez con indosso un total look primaverile firmato Liu Jo sfila alla Milano Fashion Week per il noto brand che ha deciso di dedicarsi anche agli amici a quattro zampe con la linea Liu Jo Pets. Al guinzaglio a Palazzo Visconti, nel capoluogo lombardo, tiene i suoi due amati cani Aspirina ed Ercolino, una meticcia ed un Jack Russell. La 33enne difficilmente si separa da loro, anche quando viaggia in giro per il mondo. Stavolta li rende protagonisti in passerella.

La modella e showgirl argentina e il fidanzato Ignazio Moser adorano Aspirina ed Ercolino. Spesso i cagnolini compaiono nei post e nelle storie della celebre coppia, al punto da essere diventati quasi delle star a loro volta. Chechu li porta con lei, il marchio glielo ha chiesto per la sfilata di cani e gatti accompagnati ai loro handler umani.

Dietro le quinte, poco prima che l’evento inizi, Cecilia si prepara, accanto a lei c’è Nacho che la mostra e ironizza. “Grande giorno oggi per la Chechu, che sfilerà, ma soprattutto per loro”. Inquadra i due cagnolini che appaiono decisamente spaesati: “Saranno compagni di sfilata di Cecilia!”. “..Se tutto va bene…”, aggiunge la fidanzata. “Come se tutto va bene?”, replica Moser. Si sente poi una delle organizzatrici che si raccomanda amabilmente con Aspirina: “Non ti fermare sulla passerella”.

Il fidanzato poco prima ironizza sugli animali, che sembrano alquanto spaesati: alla fine tutto fila liscio

Aspirina, come sottolinea Ignazio, è perplessa, Ercolino invece è molto carico e abbaia. Poi escono con la loro amica umana che si prende cura di loro e ogni cosa, nonostante le ansie di Cecilia, fila liscia. Lei è molto cool con la camicia bianca con grande fiocco e la mini in denim cortissima a pieghe. Il futuro marito applaude i tre in prima fila.