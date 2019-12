Chiara Biasi e lo scherzo de Le Iene, polemica per la sua frase: 'Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto'

Chiara Biasi, vittima di uno scherzo de Le Iene, finisce nella bufera. E’ polemica per la sua frase pronunciata durante la burla. “‘Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto”, dice e subito il popolo del web si scatena contro di lei, che replica.

Chiara Biasi viene chiamata per alcuni scatti per un brand cinese. Entusiasta accetta, ma, a sua insaputa chiaramente, le foto vengono modificate e, dopo una settimana vede il risultato: negli scatti si ritrova seduta sul water con un assorbente gigante. La fashion blogger va fuori di testa, entra nel panico, grida infuriata e dice: “Ok, accetto di finire su un assorbente. Ma per 80mila euro? Io per 80mila manco mi alzo al mattino e mi pettino i capelli. Pensavo fosse una campagna basica“.

Due milioni e mezzo do follower su Instagram e tanti brand che la vogliono: Chiara Biasi è una vera star del web. Per questo lo scherzo de Le Iene di Sebastian Gazzarrini è riuscitissimo: le fa credere che la sua immagine dopo lo shooting sia completamente rovinata. La mora non si contiene e la sua frase la fa finire al centro del mirino.

“Cara Chiara, se avevi paura di fare una figura di mer*a con quella campagna pubblicitaria credimi che l’hai fatta con questa frase”, osserva un utente su Twitter. “Sarebbe bello un defollow di massa, vedi poi come si alza anche per meno”, scrive un altro. Moltissimi le chiedono un bagno di umiltà.

Chiara nello scherzo de Le Iene piange e si dispera, ma le sue parole in un momento di crisi tanto profondo in Italia, mandano in bestia gli utenti. La 29enne, mentre infuria la polemica, prova a difendersi sul social e scrive: “So bene cosa dico, magari non nel modo più corretto visto il momento e l’agitazione...ma quello che intendevo é proprio quello! Io per qualsiasi cifra non faccio certe cose, tra le quali campagne su un assorbente volante o su un water, semplice!”.

Poi aggiunge: “E non é sputare sul denaro, anzi, ma rispettare ME STESSA e le persone che lavorano con me e per me. Perché sono dieci anni che lavoro e mi mantengo, e il mio percorso pulito conta più di qualsiasi cifra”.

“La mia uscita può sembrare fuori luogo o infelice... ma stavo passando le pene dell’inferno e non riuscivo a spiegare che non me ne fregava dei soldi e del diventare famosa in Asia, bensì di continuare a lavorare come ho sempre fatto in modo ‘pulito’ - chiarisce ancora - Easy! Non trasformate come sempre un misunderstanding in una polemica”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/12/2019.