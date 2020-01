Chiara Biasi dopo il servizio di Le Iene: 'Sono stata molto male'

Chiara Biasi dopo il servizio de Le Iene e il polverone sollevato dalle sue parole, “Per 80mila euro non mi alzo nemmeno dal letto”, è stata molto male. Ma non per lo stress causato dalle polemiche scatenatesi contro di lei. E’ stata vittima di un problema di salute, così confessa ai follower che hanno notato la sua assenza sui social.

L’influencer 29enne in passato, quando aveva appena 20 anni, ha avuto un’ischemia, come confessato da lei stessa. Per superare la difficile situazione, è stata costretta a prendere molti farmaci: l’assunzione delle medicine le fece perdere molto peso. Ora non svela il problema di salute che ha dovuto affrontare, ma rivela solo di non essere stata bene per un paio di mesi: ”Sono stata anche molto male a tratti, ma ora sto meglio. Spero di aver trovato la cura dopo tanti tentativi e medici”.

Chiara Biasi è anche per questa ragione che si è allontanata dai social, ma non solo: "Non mi piace l’idea di essere controllata. Ho fatto un paio di mesi di detox dai social e sto visibilmente meglio. Stare sempre al telefonino mi rende acidissima nella vita reale, e quando ho realizzato questo, ne ho preso un po' le distanze”.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 24/1/2020.