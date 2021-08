Chiara Ferragni e Fedez, festa d'addio per la tata di Leone e Vittoria: foto

Chiara Ferragni e Fedez organizzano una vera e propria festa d’addio per la tata di Leone e Vittoria, Rosalba. Sul social l’influencer e il rapper, insieme ai due figli, la salutano commossi. Condividono con i fan una foto che li immortala insieme alla donna con tanto di torta con su scritto: “Ti vogliamo bene”.

La puericultrice li lascia, I Ferragnez sentiranno moltissimo la sua mancanza, come pure Leo, nato il 18 marzo 2018, e Vittoria, venuta al mondo lo scorso 23 marzo e che ha da poco compiuto 4 mesi. L’influencer 34enne e il rapper 31 poco prima di volare in Sardegna per le vacanze con i figli nella meravigliosa villa affittata dedicano un piccolo party alla tata del loro cuore.

Non sarà facile sostituirla. Rosalba è stata una presenza preziosa nella loro famiglia. Lo sa bene anche la mamma dell’imprenditrice digitale, Marina Di Guardo, che sul social scrive: “Una persona meravigliosa e super competente. Ci mancherai tantissimo Rosalba”. Commenti di grande affetto arrivano anche dagli altri parenti della coppia.

Pure la tata era molto affezionata ai Ferragnez. Un’amica della nanny rivela: “Rosalba mi ha sempre detto cose meravigliose di voi, anche voi le mancherete e soprattutto i bambini che ha cresciuto e adora come fossero suoi. Vi manterrete sempre in contatto signora Marina, ormai siamo una grande famiglia”.

Nonostante il grande amore, la donna ha deciso di non far parte più della loro vita, forse per prendersi una pausa oppure perché specializzata nello sviluppo infantile, quello che va dalla fase natale alla prima infanzia. Leone è ormai un ometto, certo, Vittoria è ancora una neonata: ora chi arriverà per occuparsi di lei?

Scritto da: Annamaria Capozzi il 2/8/2021.