Chiara Ferragni e Fedez al party degli Oscar 2020: per il secondo anno di seguito sul red carpet

Chiara Ferragni e Fedez splendono al party Vanity Fair degli Oscar 2020. La bionda 32enne e il rapper 30enne disertano Sanremo e scelgono Los Angeles: fanno passerella nella notte più glamour dell’anno sul red carpet e sorridono felici.

Sono elegantissimi, trendy, entusiasti e cool. Una volta alla festa, i Ferragnez si scattano foto in compagnia di alcune star come Kim Kardashian e il marito Kanye West. Anche Billie Eilish è tra le loro preferite.

VIDEO

La fashion blogger indossa un magnifico abito Philosophy by Lorenzo Serafini. Il vestito è bianco, arricchito da fantasie floreali color pastello: a doppia lunghezza, davanti le scopre le gambe e la rende sognante e romantica.

Completo grigio griffato Prada molto trendy per Fedez, che accompagna la moglie orgoglioso e fiero di essere alla festa in onore degli Academy Awards al Wallis Annenberg Center for the Performing Arts di Beverly Hills.

Chiara Ferragni e Fedez si divertono in coppia a Los Angeles, dove hanno portato anche il figlio Leo, che però, in occasione della grande serata, è rimasto nella casa americana della famosissima influencer.

Il party degli Oscar 2020 è esclusivissimo: la coppia per il secondo anno di seguito non perde il prestigioso appuntamento.

La Ferragni, prima di sfilare con il marito, si concede persino un altro red carpet, stavolta insieme a Heidi Klum: entrambe sono testimonial di Donatella Versace, presente con loro all’evento, in occasione dell'Elton John AIDS Foundation Academy Awards Viewing Party. Mondanità a non finire.

Scritto da: Annamaria Capozzi il 10/2/2020.