Chiara Ferragni e Fedez appassionati e romantici per il quinto anniversario di nozze: ecco dove festeggiano

Sono sette anni insieme, cinque da sposati. Lo ribadiscono entrambi sulle dediche sul social. Chiara Ferragni e Fedez sono appassionati e romantici per il loro quinto anniversario di matrimonio, che cade oggi, 1 settembre. La 36enne e il 33enne lo celebrano al meglio: festeggiano senza i due figli al seguito in Toscana. L’imprenditrice digitale e influencer da milioni di follower lo svela nelle sue IG Stories.

I Ferragnez hanno scelto in resort di lusso incastonato tra le colline toscane. Sono arrivati ieri e hanno cenato lì a lume di candela, a mezzanotte hanno brindato al loro grande giorno, appena iniziato. Sicuramente la vacanza non finirà qui e riserverà altre sorprese. Tutti vogliono sapere che prezioso stavolta le darà il marito...

Intanto Chiara posta le foto con Fedez. Al rapper, a cui ha detto di sì a Noto, in Sicilia, e da cui ha avuto Leone, 5 anni, e Vittoria, 2, dona parole importanti. "1 settembre 1018 - 1 settembre 2023: 5 anni sposati e 7 anni insieme. Non è sempre facile, in realtà è spesso difficile (come tutte le cose più importanti della vita in realtà) ma sei la mia persona e sono felicissima di averti al mio fianco", scrive.

"7 anni insieme, 5 anni di matrimonio. In salute e in malattia, fra la luce e in mezzo al buio sempre accanto a me”, le fa eco Fedez. La crisi c’è stata, ma ora tutto è alle spalle. Così in Toscana rivivono un momento che li riporta indietro, come sottolinea la Ferragni stessa: “31 agosto 2018, Noto. Cinque anni fa oggi abbiamo celebrato il nostro amore circondati dai nostri amici e familiari in una cena emozionante la sera prima del nostro matrimonio”. Stavolta ci sono solo loro due.