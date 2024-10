''Grazie a te non ho mai smesso di lottare'': Chiara Ferragni festeggia con le sorelle i 63 anni della mamma Marina, foto

Alla mezzanotte l’imprenditrice 37enne, Francesca e Valentina, 35 e 31 anni, fanno gli auguri alla Di Guardo

La scrittrice va con le figlie a cena al ristorante La Briciola a Milano: menù siciliano di pesce e torta

Travolta dallo scandalo del pandoro-gate, che ancora non si è risolto e che le ha causato un danno enorme, sia di immagine che economico, e dalla separazione dal marito Fedez, da cui ha avuto i due figli Leone, 6 anni, e Vittoria 3, Chiara Ferragni ha trovato la forza per andare avanti. A starle accanto è stata lei, Marina Di Guardo. “Grazie a te non ho mai smesso di lottare”, scrive la 37enne nella sua dedica alla donna sul social. Insieme alle sorelle festeggia i 63 anni della mamma. Le quattro escono e vanno al ristorante per celebrare il grande giorno della scrittrice allo scoccare della mezzanotte.

Marina porta Chiara, Francesca e Valentina, 35 e 31 anni, in un noto locale di Milano, La Briciola. Tutte sono elegantissime, sorridenti ed entusiaste. Si lasciano immortalare: per loro piatti di cucina siciliana a base di pesce. Poi arriva la torta.

La 37enne abbraccia con grande calore la donna che non la lascia mai sola

La Di Guardo nelle storie condivide tante foto della serata dedicata al suo compleanno. Chiara in un post scrive: “Tantissimi auguri di buon compleanno alla nostra mamma, la donna che mi dà vita e amore ogni singolo giorno, mi ha dato speranza e forza in tutti i momenti più difficili della mia vita e non mi ha mai lasciato. Mi hai dimostrato che niente è paragonabile all'amore di una mamma e tu sei il mio vero eroe. E’ grazie a te se sono qui piena di vita, è grazie a te se non ho mai smesso di lottare”.

Allo scoccare della mezzanotte la scrittrice soffia sulla candelina

“Auguri mami, la mia più grande ispirazione”, le sottolinea a sua volta la figlia minore. Quella di mezzo, invece, è ancora più stringata: “Happy bday super mamma Marina”.