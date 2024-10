''Ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione'': Elenoire Casalegno svela di avere un nuovo amore, ecco chi sarebbe

La conduttrice 48enne annuncia di essersi fidanzata con “una persona perbene”

Elenoire Casalegno confida il suo privato a Storie di Donne al Bivio. La 48enne svela di avere un nuovo amore. Ospite di Monica Setta, annuncia: “Ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione”.

“Ho avuto un amore tossico, una relazione con un narcisista patologico e ne sono uscita. Ero felicemente single, perché poi io sto bene da sola, diciamo che mi basto. Non avevo assolutamente il desiderio o la voglia di incontrare qualcuno. Invece qualche mese fa ho incontrato un uomo con cui vivo una bella relazione”, rivela l’ultima inviata dell’Isola dei Famosi.

La Casalegno aggiunge: “Abbiamo iniziato scambiandoci messaggi sul calcio, la nostra passione, e poi è scoppiato l’amore”. La Setta sa chi è il fidanzato della sua ospite e fornisce alcuni particolari in più: "Si chiama Matteo, è un amico ed è un giornalista". Poi domanda ad Elenoire cosa l’abbia colpita di lui. “L’essere una persona perbene, positiva, solare. Questo è importante, anche perché la quotidianità è fatta di tante cose. Un compagno deve essere anche un amico con cui si parla e ci si diverte. E’ una persona di cui fidarsi e non è cosa da poco”, risponde senza alcuna esitazione lei. E puntualizza: “Io sono diventata molto diffidente. Trovare una persona di cui fidarsi è complesso”.

La Setta le fa notare che quest’uomo fa un lavoro che lo porta a spostarsi spesso, le domanda, quindi, come faccia a far funzionare il rapporto. Elenoire dice: “Sì, è vero, sta sempre in movimento, non è semplice, ma se c’è il sentimento e l’intenzione ce la si fa. Con la maturità poi c’è pure molta più pazienza”.

Ha presentato il nuovo amore all’amica del cuore, la De Grenet: “Samantha sa tutto, lei è felice di vedermi felice, come sa esserlo una vera amica”. Anche la figlia Swami, che a breve compirà 25 anni, lo ha incontrato: “Lui e mia figlia hanno avuto modo di conoscersi”.

L’identità dell’uomo in tv non viene mai completamente svelata. E’ Dagospia a dare per certo il suo nome. Il fidanzato della Casalegno sarebbe Matteo Pandini, 44 anni, ex giornalista del quotidiano Libero, capo ufficio stampa e portavoce del Vicepremier Matteo Salvini, e tifosissimo dell’Inter, la squadra amata pure da Elenoire.