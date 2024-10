Eleonora Cecere riceve la lettera del marito al Grande Fratello e decide di lasciare la Casa per sempre: ecco cos'è successo

La 46enne crolla in lacrime e non riesce a fare altrimenti: raggiunge la sua famiglia

Il trio di Non è la Rai, che al reality partecipava come unico concorrente, non è più tale. Dentro il gioco rimangono solo Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo. Eleonora Cecere riceve la lettera del marito al Grande Fratello e decide di lasciare la Casa per sempre. La 46enne crolla in lacrime e non riesce a fare altrimenti: raggiunge la sua famiglia. Dal 2021 è sposata col regista Luigi Galdiero, con cui aveva già avuto due figlie prima delle nozze: Karole, nata nel 2013, e Marlene, venuta al mondo nel 2015.

Durante la puntata in diretta Signorini vuole parlare con lei, chiama così Eleonora in disparte. “Qualche settimana fa hai incontrato le tue bambine ma anche tuo marito Luigi. Loro tra l’altro ti seguono tantissimo. Però succede che a volte gli affetti tornano a bussare alla porta e c’è qualcuno che ti ha voluto indirizzare delle parole importanti”, le dice. Le fa ascoltare in una clip la lettera che le ha scritto il marito.

“Ciao amore mio, per troppo tempo ho potuto solo guardarti […] Il GF era il tuo sogno e lo hai realizzato. Pur sapendo che sarebbe stata dura, non te lo avrei mai potuto negare. Ti abbiamo guardato giorno e notte, tutti hanno visto cosa sei e quanto sei speciale. […] Sento di essere stato un buon padre e ti aver fatto il possibile, tu sai che non abbiamo sostegni. Sempre e per sempre noi quattro. Ci manchi troppo, non immagini quanto. Da pugile ho affrontato tanti avversari e difficilmente mi arrendo. Ho lottato con me stesso per scriverti queste parole, mi manchi troppo. Immenso e straordinario amore mio”, le fa sapere l’uomo.

La Cecere piange. Alfonso commenta: “Eleonora, sono parole molto importanti. Leggendo queste parole avverto un certo disagio”. “Sì, è un uomo straordinario. Per noi questa è la prima volta in cui siamo così lontani, capisco quello che dice. Abbiamo amici, io ho un fratello e una sorella però a volte i rapporti sono distanti. Noi facciamo peso solo sulle nostre forze, siamo un amore grande e immenso”, replica la showgirl.

A sorpresa Luigi è lì, il conduttore lo annuncia: “Luigi deve dirti ancora qualcosa”. Lei corre da lui: si abbracciano. La donna è in lacrime. “Allora… devo dirti qualcosa: io mai avrei voluto interrompere questo tuo sogno. Ci ho pensato tanto e ho riflettuto tanto. La responsabilità di una famiglia mi porta a dirti che abbiamo bisogno di te, tu non sai quanto. Non riesci in questo momento a capirlo. Da solo non ce la faccio”, le spiega Galdiero.

Eleonora è terribilmente angosciata. “Ho parlato con Luigi prima della puntata e lui, credimi, è un uomo meraviglioso ma che in questo momento è in difficoltà. Le tue bambine hanno bisogno di te. C’è già la casa addobbata in attesa del tuo ritorno. Lo dico con grande dispiacere”, le precisa Signorini. “Sì, la mia famiglia è molto importante di tutto quello che c’è qui. Per le mie bambine sono la cosa più importante, non posso non tornare da loro”, dice lei con la voce spezzata. “Uscirai senza il minimo problema di produzione”, le svela il presentatore, facendo molto probabilmente riferimento a una eventuale penale.

Eleonora così se ne va. Poco dopo arriva in studio. Sarà fissa lì nelle puntate a venire dello show. Sui social tutti rimangono basiti e accusano il marito di essere un “padre padrone”. Lei, però, in un lungo post ci mette una pezza e precisa: “Ho deciso di lasciare la casa del Grande Fratello per dedicarmi a una questione familiare che richiede la mia presenza e attenzione. Questa scelta non riflette l’idea che le donne debbano rinunciare ai propri sogni per la famiglia, ma piuttosto l’importanza di bilanciare i ruoli che abbiamo nella vita. Essere una mamma e una professionista significa anche sapersi adattare alle esigenze del momento, senza mai dimenticare o abbandonare i propri sogni e aspirazioni”.