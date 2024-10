Paola Caruso mostra il futuro sposo Gianmarco e le immagini della proposta di matrimonio: guarda

La 39enne ha annunciato lo scorso weekend di aver accettato la proposta di nozze

Adesso ha condiviso sul social alcune foto in cui appare con il futuro marito

Paola Caruso ha mostrato per la prima volta il suo futuro marito sui social.

La showgirl nel weekend aveva annunciato di aver accettato la proposta di matrimonio di Gianmarco, a cui è legata ormai da un po’. I due si sposeranno a luglio del prossimo anno.

Adesso sul suo profilo Instagram la 39enne ha condiviso alcune immagini del giorno in cui ha ricevuto l’anello durante una vacanza sul Lago di Como. Poi degli scatti proprio insieme a Gianmarco.

Paola Caruso, 39 anni, insieme al futuro marito Gianmarco, 53

Accanto alle foto ha scritto: “I said yes”.

Paola sopite di ‘Verissimo’ aveva raccontato che la sua priorità resta il figlio Michele, avuto 5 anni fa: “Nel mio cuore, al primo posto, c'è sempre il mio Michele, è lui la mia felicità”.

“Ma, dopo questi anni difficili, ho ricominciato a vivere anche io. Sono felice perché nella mia vita è arrivato un uomo: Gianmarco”, aveva però aggiunto.

Gianmarco infila l'anello al dito di Paola dopo la proposta

“Io mi sentivo in colpa perché ero contenta ma non voglio più sentirmi così e per questo sono qui a dire che mi sposo! Questo è il sogno di tutte le donne, conoscere un uomo che ti renderà sua moglie e anche lui non si è mai sposato e non ha famiglia e, al giorno d'oggi, non è facile, è come se entrambi ci fossimo aspettati”, aveva continuato.

“Ci sposeremo il prossimo 10 luglio”, aveva fatto sapere.

L'anello con lo sfondo del Lago di Como

“Mio figlio lo sa, è importante che sia partecipe di questa cosa. Lui è molto contento perché gli è mancata la figura maschile. Poi con tutto quello che è successo, proprio gli mancava un punto di riferimento molto forte e Gianmarco per lui è stata una sicurezza”, aveva sottolineato.

“Nell’ultimo anno lo ha aiutato tantissimo, lui lo chiama papà. Io ho fatto questa scelta anche perché ho visto in lui tutto quello che ho sempre sognato”, aveva proseguito.

La coppia a cena sul Lago di Como

Gianmarco ha un figlio di 8 anni e lo ha incontrato durante una colazione in un hotel.