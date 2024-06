L’influencer lo rivela inaspettatamente: “Non la seguo più perché lei non segue più me”

La 28enne svela pure: “Aveva iniziato a mettere dei ‘like’ sciocchi contro di me”

Giulia De Lellis rivela tutto quel che ha sul suo telefonino. A Fanpage racconta che segue tutti i suoi ex sui social, senza problemi, anche se ora sono fidanzati con altre ragazze. Ribadisce pure di essere single: “La mia ultima storia è finita sei mesi fa”. Quella con Carlo Beretta. Poi solo frequentazioni, Giano Del Bufalo compreso. L’influencer a sorpresa confessa: “Chiara Ferragni se l’è presa tanto”. La 28enne rivela perché i rapporti con la collega si sono bruscamente interrotti. C’entra, come quasi sempre, Selvaggia Lucarelli…

''Chiara Ferragni se l’è presa tanto'': Giulia De Lellis rivela perché i rapporti con la collega si sono interrotti, c’entra Selvaggia Lucarelli

“Chiara Ferragni non la seguo più perché lei non mi segue più, quindi non ci sentiamo, ecco”, svela Giulia. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne chiarisce il motivo: “Credo che lei ci sia rimasta male perché una volta ho pubblicato una storia di una battuta che fece Selvaggia Lucarelli che mi fece molto ridere”.

“La storia era uno screen di un articolo che diceva: ‘Ma parliamo del marito di Chiara Ferragni, Fabio Maria Damato (ex direttore generale sia di Fenice che di TBC Crew, le aziende della 37enne, ndr)' - prosegue la De Lellis - Non so perché, mi fece ridere questa cosa, era una battuta. E credo che se la sia presa per questo. Io le scrissi anche: ‘Guarda Chiara, un po’ di autoironia nella nostra vita col nostro lavoro, spero che tu non te la sia presa’. Invece lei se l’è presa tanto e ha smesso di seguirmi. Credo per questo motivo, perché poi io non ho niente contro di lei”.

L’influencer 28enne lo rivela inaspettatamente: “Non la seguo più perché lei non segue più me”

Giulia non contenta sottolinea pure la causa per cui ha contraccambiato il ‘defollow’: "Poi aveva iniziato a mettere dei ‘like’ un po’ sciocchi contro di me su determinate questioni e lì mi ricordo che anche io smisi di seguirla”. Adesso si ignorano a vicenda.