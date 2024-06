Claudia Ruggeri, Miss Claudia di 'Avanti un Altro', in costume al sesto mese: pancione al mare, svela se avrà maschio o femmina

All’Oasi di Kufra a Sabaudia si gode il sole e festeggia l’ottavo anniversario di nozze col marito

Claudia Ruggeri è raggiante. Sul social condivide una foto in cui indossa un costume intero. E’ alla 22esima settimana di gestazione, è entrata nel sesto mese di gravidanza. Miss Claudia di Avanti un Altro si accarezza teneramente il pancione e scrive: “Primo mare insieme”. Aggiunge un cuore ‘pink’, proprio come il suo costume, svela così se avrà un maschio o una femmina: arriverà una bambina.

La showgirl 40enne, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche, ora alle prese col corso Magistrale, in realtà anche nei giorni scorsi aveva fatto intendere che sarebbe nata una bimba. In un altro scatto in cui si era ritratta a tavola aveva sottolineato: “Pranzetto mamma e figlia”.

La Ruggeri è arrivata a Sabaudia, soggiorna nel lussuoso resort Oasi di Kufra. Negli scatti e nelle storie postate non si vede accanto a lei il marito. Claudia però lo celebra: oggi, 26 giugno, è il loro ottavo anniversario di nozze. Lei e Marco Bruganelli, fratello di Sonia, 50 anni, ex moglie di Paolo Bonolis, produttrice e opinionista tv, si sono sposati nel 2016. "Auguri a noi per ciò che siamo stati, che siamo e che saremo. Ti amo”, dice all’uomo che le sta accanto. Diventeranno genitori: non potrebbe desiderare di più.

Stesa sul lettino, con occhiali da sole specchiati a goccia, Claudia si rilassa a spensierata. Gli esami dati all'università sono andati benissimo, prosegue brillantemente il suo percorso di studi: vorrebbe esercitare la professione, diventando una terapeuta esperta e competente.