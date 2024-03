La 36enne, appena atterrata a New York, dice grazie ai follower che le sono vicini

Fedez sui social sbotta e attacca duramente l’editore del settimanale, Donato Ammaturo

E’ vicina al pianto ed è provata. Chiara Ferragni rompe il silenzio e con le lacrime agli occhi commenta la copertina de L’Espresso in cui è ritratta come un pagliaccio. “Sono giornate veramente difficili”, sottolinea ai follower. Ringrazia quelli che le hanno dimostrato la loro vicinanza.

''Giornate veramente difficili'': Chiara Ferragni con le lacrime agli occhi commenta la copertina de L'Espresso in cui è un pagliaccio

Il giornale l’ha ritratta in versione Joker al femminile. Sulla copertina si legge: “Inchiesta Ferragni Spa. Il lato oscuro di Chiara”. E ancora: "Una rete ingarbugliata di società, una girandola di quote azionaria. Tra partner ingombranti, manager indagati e dipendenti pagati poco. L’influencer è a capo di un impero dove la trasparenza non è di casa”. Dentro, nel lungo articolo, si fanno le pulci alla 36enne e alle sue società. “Oltre all’’affaire pandoro’ e ai sospetti follower falsi, al centro delle indagini della Procura di Milano sono ora anche gli strani movimenti nella galassia delle sue aziende”, scrive L’Espresso.

La 36enne è appena atterrata a New York, dove è andata per lavoro: rompe il silenzio

La copertina e l’articolo sono spietati con l’imprenditrice digitale. Con una nota, nel tardo pomeriggio di ieri, 7 marzo, la Ferragni ha reso noto di aver dato mandato ai suoi legali per valutare ogni azione legale, “incluso quella per il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali, nei confronti della società editrice del settimanale L’Espresso”. Gli avvocati hanno diffidato l'editore de L'Espresso dalla pubblicazione "del numero che ritrae la propria assistita in copertina con le sembianze di Joker, riservandosi ogni ulteriore azione anche all'esito delle verifiche sul contenuto dell'articolo". Hanno pure contestato la "portata gravemente diffamatoria e lesiva dell'uso fatto in copertina dell'immagine della propria assistita palesemente denigrata e svilita proprio nel giorno in cui la donna dovrebbe essere celebrata”. Nonostante questo il settimanale è regolarmente in edicola.

L'imprenditrice è provata e vicina al pianto

Chiara, appena atterrata a New York, dove si è recata per impegni di lavoro, parla. Si fa vedere ferita e con gli occhi lucidi nelle sue IG Stories. “Sono appena arrivata a New York, sono qua per lavoro per qualche giorno. Volevo ringraziarvi tutti perché ho ricevuto centinaia di messaggi per quella bellissima cover che è stata fatta”, dice amaramente, con la voce quasi rotta.

Ringrazia i follower che le sono vicini con tanti messaggi

"Sono giornate veramente difficili per una quantità di ragioni diverse, ma mi aiutate tantissimo, mi state sempre vicino e questa cosa non passa inosservata. Grazie perché anche nei momenti più duri ci siete e questo per me è importantissimo”, aggiunge.

Ha la voce rotta...

Fedez, nonostante la crisi manifesta con la moglie, da cui ha avuto i due figli Leone e Vittoria, sbotta e sui social attacca duramente l’editore del settimanale, Donato Ammaturo: “L’Espresso a quando una bella inchiesta sul vostro proprietario petroliere? Aspetto con ansia”. E nelle storie che seguono ci va giù pesante contro il giornale.