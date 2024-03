Davide Bonolis, figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, celebra il compleanno della fidanzata Martina con foto passionali con lei: guarda

Il 19enne è innamoratissimo della Fabbri, ricambiato: i due hanno ufficializzato lo scorso settembre

La relazione prosegue senza alcuno scossone: lei compie gli anni, lui non rivela la sua età però

Non gioca più nella Triestina, come svelato dalla madre, ora è passato a una squadra lombarda, sempre nel ruolo di centrocampista. Davide Bonolis abita a Milano e tra allenamenti e studio, vive una relazione appagante. E’ probabilmente il suo primo amore. Sul social non si nasconde, anzi. Il figlio di Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis celebra il compleanno della fidanzata Martina con foto passionali con lei.

“Buon compleanno amore mio, il primo compleanno che passo al tuo fianco. Ti amo ogni giorno di più”, scrive il ragazzo. Emozionata dalle parole dense di sentimento, lei replica: “Amore mio, ti amo”. A seguire aggiunge una miriade di cuori rosso fuoco. Il sentimento per la coppia è alle stelle.

Davide si fa vedere con Martina Fabbri tra baci e abbracci. I due a fine dicembre sono volati via dall’Italia insieme: hanno trascorso il Capodanno al caldo, in Thailandia. In spiaggia di sono lasciati andare all’intimità. E’ stato sempre Bonolis Jr. a rivelare tutto postando alcuni scatti sul suo profilo Instagram. Il 19enne è ‘cotto’. E la relazione prosegue a gonfie vele.

MartyFabbriii, questo il suo nickname sul social, è molto più discreta: nonostante il legame con il primogenito del famoso conduttore, non si sbottona. Mantiene il suo profilo rigorosamente privato e non rivela l’età. Probabilmente è maggiorenne, proprio come il fidanzato. Martina non è a caccia di follower, ne ha solo 1686. E’ semplicemente pazza di lui.

I due sono usciti allo scoperto via web il 29 settembre scorso. Ieri, 6 marzo, il giorno del compleanno di Martina, sono andati in un locale insieme per celebrare. E’ tutto bellissimo, come ogni amore appena sbocciato. Inebriante.