Annalisa rivela cosa si sono dette con Katy Perry l'altra sera a Los Angeles durante il loro primo incontro: le sue parole

Annalisa è grata. Acclamatissima, fotografata con il suo outfit sexy firmato Dolce & Gabbana, gioisce sul palco e alza al cielo il suo premio: è la prima italiana a vincere il Global Force ai Billboard Women in Music Awards, scelta da Billboard Italia. La 38enne non sta nella pelle e nelle storie, subito dopo la premiazione, pubblica una foto con Katy Perry. Lo scatto fa impazzire i fan. Al Corriere della Sera, poche ore dopo, al telefono rivela cosa si sono dette lei e la 39enne a Los Angeles durante il loro primo incontro.

“Sono sua fan sfegatata e ho voluto farle i complimenti”, rivela la Scarrone subito dopo la cerimonia. Quando le si domanda cosa si siano dette, confida: “Le ho raccontato che la ammiro da tanto e lei mi ha detto che sul palco ho parlato molto bene in inglese”.

Annalisa, ex concorrente di Amici, ne ha fatta di strada. Ora pensa a lanciarsi anche sul mercato mondiale con la sua musica: “Sì e ci sto già lavorando. Ci saranno notizie a breve: sicuramente riguarderanno la Spagna, ma anche altro. Non ancora un tour perché fino a quest’estate ho troppe date, ma in futuro assolutamente”.

L’artista ripensa a Sanremo, dove ha conquistato il terzo posto. Non è affatto delusa. Ritorna sulle scale non fatte e le voci incontrollate di gravidanza, non ne è stata destabilizzata: “No, né chi pensa che una donna che non fa le scale sia automaticamente incinta. Non funziona così, forse all’ottavo mese. A gennaio dell’anno scorso sono caduta dalle scale e quello mi ha lasciata un po’ segnata, emotivamente, ma anche sulla fronte, con una bella cicatrice. All’Ariston mi tremavano le ginocchia e mi veniva un po’ di panico, quindi ho preferito così”.

Estremamente protettiva sul suo privato (il 29 giugno scorso si è unita in matrimonio con Francesco Muglia), sulla salute mentale e le fragilità, di cui si parla molto, Annalisa chiarisce: “Io sono una che si gestisce le cose per i fatti suoi, non so se sia un pregio o un difetto, ho le mie fragilità e le mie paranoie, ma cerco di sistemarle in privato, raccontando poco. Penso sia giusto che gli altri ne parlino, se li fa stare bene. Ricordo che quando ho fatto Amici mi è cambiata la vita da un giorno all’altro. E’ molto bello, ma anche non facile, si impara col tempo”.