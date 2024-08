Chiara Ferragni paparazzata da 'Chi' con il nuovo presunto fidanzato Silvio Campara: è lui l'uomo da cui riparte dopo Fedez?

La 37enne, ora a Mykonos in famiglia, si sarebbe avvicinata all’imprenditore a Forte dei Marmi a giugno scorso

Lui sarebbe stato ancora legato alla moglie Giulia, la madre dei suoi due figli

Chiara Ferragni torna al centro dei riflettori ancora una volta. La fashion blogger 37enne è stata paparazzata da Chi con il nuovo presunto fidanzato, Silvio Campara. Per il settimanale è lui l’uomo da cui riparte dopo Fedez. Molti addirittura sussurrano che il rapper 34enne avrebbe chiamato il suo cane Silvio proprio per fare un dispetto all’ex, sbeffeggiandola così… Non si conosce la verità, il giornale prova a ricostruire tutti i fatti.

La presunta liaison tra Chiara e il manager Campara è stata svelata da Dagospia. Chi ci torna a bomba svelando alcuni retroscena. La 37enne conosce da tempo Silvio. A giugno a Forte dei Marmi, mentre è sotto una tenda ai bagni Piero col suo migliore amico Angelo Tropea, si sarebbe avvicinata a Campara, che era lì con la moglie Giulia e i due figli. La Ferragni conosce pure lei. I due parlano di lavoro, anche se parrebbero intimi, come se ci fosse qualcosa di più.

In quegli stessi giorni si parla di un presunto flirt tra Chiara e l’ortopedico Andrea Bisciotti. “Ma è una suggestione che porta fuori strada perché, a metà giugno, accadono due fatti che chiariscono quale sia la vera pista da seguire”, sottolinea il giornale. E continua: “Si dice che Campara si sia allontano dalla moglie, mentre la Ferragni, che, nel frattempo, è andata in vacanza a Capri, compie un gesto che non sfugge al fotografo di Chi: durante un pranzo mostra ai commensali, con aria sognante, la foto di un uomo, sul telefonino. L’uomo, che all’inizio viene scambiato per Bisciotti, è, però, più grande di età, brizzolato e con una particolare forma del naso. Quell’uomo è Silvio Campara”.

Lei ora è a Mykonos con i figli e la famiglia, Campara a Forte dei Marmi con i genitori e i due pargoli ma senza moglie. Il settimanale si interroga su una love story che, se fosse vera, sarebbe assai spinosa, dato il precedente legame di Campara.

“Possibile che la Ferragni, che voleva proteggere i figli dal clamore mediatico per la separazione da Fedez, si leghi a un uomo sposato e con due figli piccoli? Al momento non possiamo sapere se Campara si sia separato ufficialmente, se sia una scelta di questi giorni e se il motivo sia proprio la Ferragni. Riesce difficile pensare che un uomo, in così poco tempo, decida di sacrificare una relazione così importante. Probabilmente fra lui e Chiara c’era già un interesse latente, che era rimasto tale proprio perché entrambi erano impegnati”, sottolinea ancora il giornale.

Lui, 45 anni, ex modello laureato alla Bocconi, dopo vari incarichi di prestigio, è arrivato nel 2013 a Golden Goose e in pochi anno ne è diventato Ceo. Il suo fascino, quindi, potrebbe averla stregata…