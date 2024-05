Chiara Ferragni scatenata sul toro meccanico al party: la vita da single sembra iniziare a piacerle parecchio, guarda

L'imprenditrice dopo il party per il suo compleanno è stata protagonista di un'altra festa

Eccola ad un Rodeo party mentre sfida il toro meccanico

Chiara Ferragni è una donna single e con tanta voglia di ricominciare. L’imprenditrice 37 enne, dopo la separazione da Fedez ha mostrato le prime pagine del nuovo capitolo della sua vita, dove i protagonisti sono i suoi figli Leone e Vittoria, gli amici e la famiglia.

Chiara Ferragni scatenata al Rodeo Party dell'amico

La Ferragni ha appena festeggiato il suo compleanno a Milano con un party in cui si è fatta vedere serena e divertente, un’immagine che ci riproporrà spesso, a giudicare dalle ultime uscite. Eccola infatti di nuovo ad una festa: si tratta del Rodeo party organizzato alla Cascina Pizzo per i 40 anni di Andrea Adamo. Tra balle di fieno e cappelli da cowboy Chiara si diverte insieme a Diletta Leotta, Anna Dello Russo e tanti amici. Arriva anche il momento del toro meccanico e l’ex moglie di Fedez non si tira indietro.

Look in black con trasparenze per l'imprenditrice

Nelle sue stories Chiara è tornata a mostrare anche Paloma

Look in black con top in maglia traforato e pantalone con trasparenze in pizzo e frange: Chiara non vuole di certo passare inosservata. Si fa vedere serena e con tanta voglia di fare festa, la vita da single non deve essere poi così male. Nelle stories quotidiane torna a mostrare anche il cane Paloma, preso insieme a Fedez prima della separazione. La Ferragni ricomincia a mettere insieme tutti i pezzi, tranne uno...