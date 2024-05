Chiara Ferragni torna da single in California e festeggia in anticipo il compleanno con le amiche: le foto

La 36enne compie gli anni il 7 maggio, ma già il primo fa festa insieme a Chiara Biasi e Veronica Ferraro

Chiara Ferragni cambia mood. Torna single e super fashion in California. Si fa vedere chic e con mise che mettono in risalto il suo fisico snello e lasciano poco all’immaginazione. La fashion blogger, dopo l’addio a Fedez, è sorridente e scatenata. Non solo, il primo maggio festeggia in anticipo il compleanno, che arriverà il 7 maggio, con le amiche a Malibù. Le foto raccolgono tanti consensi, ma pure una pioggia di critiche: in molti ritengono stia esagerando, visti i guai che l’hanno travolta dopo il pandoro-gate, con gli sponsor in fuga e gli affari che avrebbero subito una brutta battuta d’arresto.

La situazione in Italia non è certo florida e serena. Eppure Chiara si trasforma. Niente più stile ‘dimesso e sottomesso’. Pare nuovamente quella di un tempo, allegra, scanzonata, elettrizzata dalla sua vita americana nel posto, come ammette lei stessa, “dove tutto è cominciato”. Accanto all’imprenditrice digitale ci sono Chiara Biasi e Veronica Ferraro, sue intime e alleate. Non la lasciano sola. Al mattino presto si va in palestra per una lezione di pilates, poi tutte in giro, tra risate e voglia di stupire.

La 36enne compie gli anni il 7 maggio, ma già il primo fa festa insieme a Chiara Biasi e Veronica Ferraro

Sul social immancabilmente arrivano le critiche: stile ‘sottomesso’ finito e la polemica si infiamma

Stando ai ben informati rimarrà negli States anche il 7 maggio, quando effettivamente arriverà il giorno in cui compirà 37 anni. Nessuna certezza però al momento a riguardo. Sta di fatto che la Ferragni decide di reagire agli eventi così. E alcuni non apprezzano affatto. “E via, si ricomincia con le tette fuori. Il periodo di clausura e castità finito. Pigiama grigio buttato via. Si ricomincia con capezzolandia”, scrive una follower.

La fashion blogger si mostra scanzonata come un tempo

A Malibù Chiara si fa vedere scatenata con gli amici

“Non mi sembra molto disperata per la sua situazione abbastanza a rischi, sia penalmente che economicamente”, fa notare qualcuno. C’è anche chi, spietato, sottolinea: “Ha venduto figli e cane”. Ricordando che Leone e Vittoria, 6 e 3 anni, sono in Italia con papà Federico. Di Paloma, il Golden Retriver preso prima di Natale, quando i Ferragnez ancora ‘esistevano’, non c’è traccia.