Britney Spears mostra la ferita al piede e spiega di non essere stata coinvolta in una rissa: il suo racconto

La cantante 42enne ha detto di essersi distorta una caviglia cadendo in un hotel

Ha poi accusato sua madre di averla ‘incastrata’ come faceva una volta

Le sue parole sui social e le immagini del piede gonfio dopo l’incidente

Britney Spears ha spiegato cosa le è successo giovedì.

Secondo alcune fonti la cantante 42enne sarebbe stata coinvolta in una rissa a Los Angeles dopo che è stata vista scalza e in biancheria intima insieme a dei paramedici all’hotel Chateau Marmont.

Ora però la popstar ha voluto far sapere che in realtà si è procurata una distorsione della caviglia da sola.

Il piede gonfio di Britney dopo la distorsione

In un video postato su Instagram, in cui mostra la caviglia molto gonfia, ha affermato: “Ieri sera mi sono distorta la caviglia come un'idiota - questo solo per mostrarne la prova. È così brutto... L'idiota qui ha provato a fare un salto nel salotto dello Chateau ed è caduta, mi sono messa in imbarazzo, e basta”.

“I paramedici sono venuti immediatamente alla mia porta. Ovviamente hanno causato questa scena enorme, che era davvero inutile, tutto ciò di cui avevo bisogno era del ghiaccio”, ha sottolineato.

“In realtà è stato piuttosto brutto, ma sono cose che succedono”, ha continuato.

Nella didascalia di un altro video, Britney ha accusato poi sua madre di averla “incastrata”.

Un'altra immagine della caviglia dopo l'incidente

Parlando della donna, Lynne Spears, ha scritto: “Non le parlo da sei mesi e mi ha chiamato subito dopo l'accaduto, prima che la notizia fosse diffusa”.

“Mi hanno incastrato proprio come faceva una volta!!! Mi piacerebbe avere dei nonni!!! Non la sopporto!!! Non mi importa, lo dico”, ha concluso.

Britney Spears, 42 anni, ha finalizzato il divorzio da Sam Asghari

In queste ore si parla della Spears anche per la notizia che il suo divorzio da Sam Asghari - il matrimonio era stato celebrato nel giugno 2022 ed era finito appena 14 mesi dopo - è stato finalizzato in un tribunale californiano.