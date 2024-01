Chiara Ferragni torna a farsi vedere sui social dopo settimane: le immagini

La 36enne è apparsa la sera di Capodanno in alcuni video condivisi dal marito

Vestita di rosso, aspetta l’arrivo del 2024 con la famiglia e pochissimi amici

Chiara Ferragni è tornata a farsi vedere sui social dopo una lunga assenza.

Nelle ultime settimane dello scorso anno l’influencer più famosa d’Italia, che vanta circa 30 milioni di follower su Instagram, è finita al centro di un caso mediatico per la vicenda del pandoro Balocco.

Chiara Ferragni, 36 anni, torna a farsi vedere sul social attraverso immagini postate dal marito Fedez, 34 anni

Per giorni, proprio durante la Feste, la 36enne era completamente scomparsa dai radar, fatto salva una paparazzata in un parco milanese con i figli. Ma niente post e Stories per giorni, una pausa social senza precedenti per lei.

Ora per la prima volta è tornata a farsi vedere, ma lo ha fatto attraverso il profilo Instagram del marito Fedez, 34 anni.

Chiara insieme ad alcuni amici e ai figli festeggia l'arrivo del 2024: brinda scherzosamente in anticipo rispetto alla mezzanotte

Nell’ultimo giorno dell’anno, Chiara è apparsa in alcuni video condivisi dal rapper sul suo profilo (che ha la metà dei follower circa, sempre una cifra non proprio trascurabile).

Nelle immagini Chiara appare con un vestito rosso, pronta a festeggiare Capodanno con un gruppo molto stretto di amici e parenti. E ovviamente con la famiglia.

Chaira durante la festa casalinga di Capodanno

In una clip appare mentre gioca con la figlia Vittoria, 3 anni. In un’altra insieme agli amici radunatisi a casa sua in attesa del 2024 brinda scherzosamente ben prima dello scoccare della mezzanotte.

In molti si aspettano tra non molto un ritorno più ufficiale attraverso il suo account.