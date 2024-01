Il 18 dicembre il video di scuse per il ‘pastrocchio’ del pandoro Balocco, ora nelle storie il post

L’influencer e imprenditrice si fa vedere e chiede ai follower: “Come state?”

Chiara Ferragni torna sui social dopo un’assenza di due settimane. Nelle IG Stories si fa vedere e chiede ai follower: “Come state?”. Poi pubblica in un lungo post il suo messaggio. Sottolinea: “Grazie a chi non vuole affossare, ma aiutare”.

''Grazie a chi non vuole affossare ma aiutare'': Chiara Ferragni torna sui social dopo due settimane, il suo messaggio

L’influencer e imprenditrice digitale era lontana dal 18 dicembre scorso, quando sul suo profilo aveva pubblicato il video in cui chiedeva scusa per il ‘pastrocchio’ del pandoro Balocco. L’Antitrust ha condannato con una multa di un milione di euro due società collegate alla 36enne per pratica commerciale scorretta. La Guardia di Finanza ha acquisito la documentazione per vederci chiaro. L’eco mediatica è stata immensa e irrefrenabile. Chiara si era presa uno stop da Instagram, rotto solo qualche giorno fa, quando è apparsa la sera di Capodanno in alcuni video condivisi dal marito Fedez.

Ora torna, ai fan dice: "Mi siete mancati". Poi scrive alcune parole per dire la sua. “Una cosa mi sento di dirla. Vorrei ringraziare tutte quelle persone che in questi giorni mi sono state vicine e hanno avuto una buona parola per confortarmi. Ringraziare tutte quelle persone che hanno mandato un messaggio o un direct, che hanno chiesto come stessi, che mi hanno spronata a tornare sui social”, chiarisce.

La sera di Capodanno era apparsa in alcune storie del marito Fedez

La Ferragni aggiunge: “Grazie a chi c'è, a chi ascolta, a chi non vuole affossare ma aiutare. A coloro che hanno espresso la loro opinione, anche negativa, in tono pacato e costruttivo, perché nella vita c'è sempre tempo per confrontarsi, riflettere e ripartire. Le persone che ti vogliono veramente bene si vedono nel momento del bisogno, ed io vi ho visti, letti e sentiti. Grazie davvero”.