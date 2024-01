La 31enne svela il rapporto finora sempre tenuto segreto: adesso è felicemente fidanzata con Edoardo Casella

La sorella di Elettra, concorrente al GF Vip 7, certa del suo futuro nella musica

E’ felicemente fidanzata con Edoardo Casella, l’uomo a cui era legata anche prima di partecipare al GF Vip 7. Dopo il reality i due hanno deciso di riprovarci e per ora tutto procede al meglio. Ginevra Lamborghini, sorella di Elettra, 31 anni, guarda felice al futuro, assolutamente in musica. A Novella 2000 racconta la gioia per il suo primo singolo, Isola grattacielo, e non solo. Fa anche una inaspettata confessione: “Ho avuto una relazione con una donna, mai respinto corteggiamento femminile”.

''Ho avuto una relazione con una donna, mai respinto corteggiamento femminile'': la confessione di Ginevra Lamborghini

Ginevra è cresciuta senza avere un grande dialogo con i genitori. Ha provato dolore per la loro separazione arrivata quando lei era un’adolescente, ora si è ricostruita. E desidera tornare a vivere il suo sogno. Come? “Diventando mamma. Vorrei avere tanti figli e difendere in loro l’incanto della fanciullezza. Io col mio passato ho dovuto fare pace, loro non dovrebbero neppure litigarci. Si guarda all’infanzia come la fase più spensierata della vita, ma se io penso a me a quell’età mi vedo tormentata, malinconica, triste, arrabbiata. Emozioni che sto incanalando nell’arte, una medicina”, spiega.

La Lamborghini poi, quando le si chiede se potrebbe invaghirsi di una donna, si svela e confida: “Non solo potrei, mi è anche successo. Ho avuto una bella relazione con una donna e considero l’intero genere femminile, nella sua affascinante complessità, molto più seducente di quello maschile. Non ricordo di aver mai respinto il corteggiamento di una donna, a condizione che questa mi piacesse”.