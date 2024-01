L’ex calciatore 45enne e la giornalista 50enne avrebbero dovuto finalmente dirsi di sì, invece…

La proposta dello sportivo è arrivata un anno fa, a gennaio 2023

Gigi Buffon non metterà nuovamente la fede nel mese che aveva annunciato. Al Corriere della Sera l’ex calciatore 45enne spiega perché non sposerà più Ilaria D’Amico a giugno prossimo. “O slitta o anticipiamo”, rivela.

''O slitta o anticipiamo'': Gigi Buffon spiega perché non sposerà più Ilaria D'Amico a giugno

“Sono 10 anni che stiamo insieme, siamo molto sereni e felici. Questa è la cosa più importante. Volevamo sposarci nel giugno 2024, ma per via dell’Europeo o slitta o anticipiamo, non abbiamo ancora deciso”, svela Buffon. E’ costretto a causa del suo nuovo ruolo di capo della delegazione della Nazionale a cambiare i piani che parevano stabiliti da tempo.

Gigi aveva fatto la proposta di nozze alla giornalista 50enne esattamente un anno fa, a gennaio 2023. Ilaria sempre al Corriere aveva raccontato: “Devo ammettere che a gennaio ho ricevuto la fatidica proposta: sono rientrata a casa, a Parma, e ho trovato il caminetto acceso, la musica, le lucine ed è arrivata la sua dichiarazione... finalmente fatta come si deve, dopo anni in cui me lo chiedeva nei modi meno romantici possibili. Tipo, a cena, di punto in bianco, diceva: ‘Ma come mai io e te non ci siamo ancora sposati? Lo facciamo?’. Una volta me lo ha chiesto con un messaggio via Whatsapp da Parigi... ma alla nostra età le cose vanno fatte come si deve…”.

Buffon e la D’Amico, genitori di Leopoldo Mattia, 7 anni, dai loro precedenti legami hanno avuto altri figli. Gigi è padre di Louis Thomas, 15 anni, e David Lee, 13, nati dal matrimonio con Alena Seredova. Ilaria è mamma di Pietro, 12 anni, che ha messo al mondo con l'ex Rocco Attisani.

Il campione del mondo con la Nazionale nel 2006 sui suoi pargoli confida: “Luis, il più grande ora gioca a calcio nel Pisa. E’ in convitto e sono felice che faccia questa esperienza: io sono andato via di casa a 13 anni, per me è stata un’occasione formativa unica. David invece al CBS, una squadra di Torino affiliata al Milan. Mentre Leopoldo sta facendo sport: gioca a basket, ogni tanto prova il calcio, ma se volesse fare anche tennis, pallanuoto o pallavolo lo porteremmo a fare anche quello”.

Buffon, dopo l’addio al calcio giocato, si è buttato a capofitto in altre attività: “Ho fatto il corso da direttore sportivo. A gennaio inizio un corso intensivo alla Bocconi in business administration e, finalmente, mi butto in una full immersion di inglese per poter dimenticare il livello scolastico che mi ha sempre tenuto in piedi ma con disagio…”.