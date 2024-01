Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello per un gravissimo lutto: l’annuncio

L’attrice si ritira: era la più temuta nella Casa e la più amata dai fan del reality

Una perdita enorme per Alfonso Signorini, che l’aveva voluta nel cast

L’annuncio arriva in tarda mattinata come un fulmine a ciel sereno. Beatrice Luzzi lascia il Grande Fratello e lo fa per un gravissimo lutto. Sui social gli account del programma tv lanciano un messaggio lapidario: l’attrice si ritira “per motivi personali”. E’ il profilo della fanpage ufficiale della 53enne a rivelare tutto. Stanotte è venuto a mancare il papà di Bea, Paolo.

“Stanotte è venuto a mancare l’architetto Paolo Luzzi, papà di Beatrice. Le nostre più sentite condoglianze vanno a Beatrice, Valentino, Elia, Alessandro e a tutti i famigliari. Beatrice lascia la casa per affrontare il lutto insieme ai suoi cari. Lo staff”, si legge.

La Luzzi era uscita dalla Casa del GF già lo scorso 20 dicembre. Anche in quel caso aveva lasciato “per motivi personali”, ma solo “momentaneamente”. E’ probabile che fosse uscita proprio per le condizioni precarie del suo genitore, anche se non c’è alcuna conferma in merito al momento.

Per Alfonso Signorini, che aveva avuto la star di Vivere nel suo show a tutti i costi, è una perdita enorme: Madre, così come la chiamavano i fan accaniti del programma, in tutti questi mesi è stata la concorrente più temuta e odiata all’interno delle Casa, sempre al centro delle dinamiche del gioco, ma pure la più amata e sostenuta dai telespettatori.

Beatrice, legata ad Alessandro Cisilin dal 2007 al 2019, mamma di due figli maschi, Valentino, nato nel 2008, ed Elia, venuto al mondo nel 2010, al momento rimane in rigoroso silenzio, devastata dal dolore per la morte dell’amatissimo padre.