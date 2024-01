Lorenzo Tano, figlio di Siffredi, e la fidanzata Lucrezia Lando già parlano di nozze e figli: ecco su cosa sono d'accordo e cosa no

Il 27enne e la 25enne si mettono completamente a nudo in un video su YouTube

Lorenzo Tano e Lucrezia Lando, coppia nata nell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, si mettono a nudo in un video pubblicato su YouTube. Il figlio di Rocco Siffredi e la ballerina, sua insegnante di danza allo show di Rai1, svelano tutto o quasi della loro storia e parlano addirittura già di nozze e figli. Su alcune cose sono completamente d’accordo, su altre no…

Il 27enne e la 25enne, quando gli viene chiesto se formeranno una famiglia insieme andando all’altare, hanno pareri opposti. “Io in realtà non mi voglio sposare perché la trovo una cosa inutile, non sono religioso e bla, bla, bla… Non credo nel matrimonio”, sottolinea Lorenzo. “Lui non ci crede e invece guarda caso qualcuno sì… Io, perché è un bel momento, è un momento in cui tu ti ritrovi con le persone che ami di più e ti congiungi insieme all’amore tuo. E’ come una festa”, replica Lucrezia. Tano però controbatte: “Tu vuoi solo la festa, il vestito e l’anello, giusto?”. “Beh, questo è il matrimonio”, concorda la Lando. “Non è questo il matrimonio, questo è quello che hai tirato tu fuori dal matrimonio e per questo non ha senso”, gli fa notare il ragazzo.

Entrambi, però, pensano a dei figli. “Vogliamo una famiglia insieme? Sì. Se una persona si mette insieme a un’altra persona è perché qualcosa vuoi costruire. Si sapeva che io volevo una famiglia da un bel po’, ora la voglio con lei”, sottolinea il primogenito dell’attore porno.

Lorenzo e Lucrezia rivelano anche quante volte al giorno hanno rapporti intimi. “Ormai non andiamo più a quante volte, andiamo proprio a minutaggio, contiamo in ore”, dice lui. La fidanzata si copre il volto col tablet imbarazzata, Tano la sfotte: “Perché ti copri? E’ vero no? Non andiamo a 1, 2, 3 o 4, andiamo a tempo. A record”. “Fortuna che siamo riservati…”, ironizza la Lando.

Sono in grande sintonia. “Ci accomunano i valori, li ho ritrovati anche in lui - dice Lucrezia - le nostre famiglie si somigliano molto come rapporto umano e tanto altro”. Molti vogliono sapere come i genitori hanno scoperto la relazione. “Mia mamma sapeva già tutto. Mi conosce così bene che quando non mi sente più la sera per dirle buonanotte, immagina. Sapeva già che ero con Lorenzo. Non mi ha mai detto qualcosa di negativo su di te, anzi. Anche il mio papà. Poi è arrivato mio fratello a fare tipo lo scan di Lorenzo, lui ha passato il test ed è arrivato a casa e i miei erano molto felici perché vedevano me felice”, racconta la danzatrice

Lorenzo parla di Rozsa Tassi. “Mamma non lo sapeva fino alla quarta puntata. E’ venuta a trovarmi, dormiva in albergo da me, ha visto che il letto era rifatto, dato che io non lo rifaccio mai per lei era molto strano. Mi ha chiamato e mi ha detto: ‘Ma tu non dormi qui, vero?’. Le ho risposto: ‘No’. Mi ha chiesto da quando e gliel’ho detto. Diciamo che mamma l’ha capito. Io tengo tutto un po’ segreto e finché si sapeva e non si sapeva, ho tenuto all’oscuro anche i miei genitori”, svela.

Lucrezia aggiunge: “Anche io non avevo detto ai miei che c’era qualcuno a casa mia, mio fratello però è venuto, lui nota subito i dettagli, è accaduto alla terza puntata di Ballando. Se n’è accorto. ‘C’è qualcuno in questa casa oltre te’, mi ha detto. ‘C’è uno spazzolino che non è tuo e ci sono dei capelli lunghi marroni in bagno’. E’ andata così”.