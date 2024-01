La prima foto di Elisabetta Canalis col nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu in un momento privato: guarda

Il campione mondiale di kickboxing 30enne si fa vedere insieme all’ex velina 45enne a casa

Elisabetta Canalis non lo nasconde più. Sta bene ed è serena accanto al nuovo fidanzato Georgian Cimpeanu. Separata dal marito Brian Perri, da cui ha avuto Skyler Eva, 8 anni, non ancora divorziata, ha trovato una nuova stabilità sentimentale accanto al 30enne. Sul social arriva la prima foto dei due in un momento privato: è lo sportivo con cui l’ex velina spesso si allena a pubblicarla. I due sono comodamente seduti sul divano di casa, in completo relax.

La showgirl 45enne e Georgian hanno trascorso il primo giorno del 2024 insieme in California, dove entrambi vivono, pur facendo spesso la spola con l’Italia. Hanno passeggiato all’aperto, sorriso vicini l’una all’altro e poi, una volta a casa, si sono concessi uno spuntino e riposati sul divano, guardando un film.

Con Cimpeanu, nonostante la differenza d’età che li divide all’anagrafe, va tutto a meraviglia. La sarda ha confermato la relazione sentimentale, sulla bocca di tutti da tempo, solo una decina di giorni fa sulle pagine di Grazia. “Ho aspettato a parlarne, voglio rispettare la sensibilità di tutti. Ho uno splendido rapporto con il mio ex marito, non abbiamo segreti di nessun tipo ma mettiamo gli interessi di nostra figlia Skyler Eva prima dei nostri”, ha detto.

La showgirl 45enne e il campione mondiale di kickboxing 30enne mentre si allenano insieme in spiaggia

Elisabetta ha aggiunto: “Posso dirle solo che sto molto bene e sono felice. E che non è stato facile. Chi mi sta vicino ha saputo capire il momento delicato che stavo attraversando. E solo una persona non oppressiva e invadente poteva stare con me. Ci sono momenti nella vita che per amore bisogna aspettare, saper guardare ‘alla big picture’, il quadro generale, per credere nel futuro”. Georgian l’ha conquistata così.