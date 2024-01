''Simona Ventura mi cacciò dal programma dopo aver scoperto la mia liason con Bettarini'': Antonella Mosetti rivela nuovi dettagli

La showgirl 48enne parla anche dell’aborto quando era incinta di Aldo Montano

Antonella Mosetti, stella ad appena 17 anni di Non è la Rai, protagonista di tanti successi tv, dal 2009 è lontana dal piccolo schermo. Nel 2016 ha partecipato al GF Vip e in seguito, per un po', come opinionista nei talk di Barbara d’Urso. La showgirl 48enne però non pare più interessata al mondo dello showbiz. Tra anni fa è sbarcata su OnlyFans, la piattaforma di intrattenimento per adulti. A Oggi si racconta in una lunga intervista. E rivela pure nuovi dettagli su un flirt che le causò problemi al lavoro. “Simona Ventura mi cacciò dal programma dopo aver scoperto la mia liason con Bettarini”, confida.

Nel 2006 Antonella sbarca a Quelli che il calcio: “Sì, con la Ventura, che mi cacciò un mese prima della chiusura del programma perché scoprì che avevo avuto una liaison con Bettarini”. La Mosetti racconta: “Io all’epoca stavo con Davide Lippi e tutte le partite dei Mondiali del 2006 le ho passate negli stadi tedeschi con la sua famiglia: Marcello (padre di Davide e ct della Nazionale che vinse quei mondiali, ndr) era convinto che portassi bene, io finivo le registrazioni di Sipario e saltavo sull’ultimo volo per la Germania. Alla finale di Berlino ero in tribuna seduta tra Davide e il suo migliore amico: a un certo punto loro si passano una macchina fotografica digitale e quando mi capita tra le mani spingo un bottone e compare una foto di Davide con un’altra. Mi faccio tutta la partita col muso, lui era bianco come un lenzuolo”.

“Tornammo con l’aereo dei calciatori, c’erano anche Ilary e Totti, andammo a festeggiare al Circo Massimo - prosegue Antonella - Non volevo guastare quella gioia pazzesca alla sua famiglia, gli dissi solo: ‘Davide, te la faccio paga’!’. Qualche settimana dopo in aeroporto conosco Stefano Bettarini. Sa, aveva ancora i capelli. Iniziamo a frequentarci. Ma prima lascio Davide. E cosa fa lui per vendicarsi? Chiama la Ventura e le dice tutto. Tra Stefano e Simona era finita da anni. Eppure lei mi convoca nel suo camerino e mi fa una partaccia: ‘E’ comunque mio marito, il padre dei miei figli’”. Con Stefano finì dopo solo 4 mesi: è stato lui a presentarle Aldo Montano, con cui la relazione è durata ben 6 anni.

Sullo schermidore la Mosetti svela: “Non ci staccavamo mai, comprammo casa insieme. E perdemmo un figlio, che si sarebbe chiamato Mario. Lui aveva solo 10 giorni di ferie all’anno, voleva fare sempre queste vacanze ‘lontane’. Ero incinta di tre mesi e mezzo, il ginecologo mi sconsigliò di partire, ma andammo lo stesso alle Seychelles. Una mattina mi sento male, svengo, vedo che la pancia si è come smosciata: torniamo col primo volo a Roma, e il giorno del mio compleanno abortisco”.

Quando le si domanda se si senta ancora con Aldo, Antonella confida: “Si sente più con Asia. E sì che l’ho lasciato soprattutto perché loro due non andavano d’accordo. Siamo anche andati in terapia da una psicologa, noi tre, ma non c’è stato verso. Io ho perso il sentimento perché lo vedevo sempre litigare con mia figlia. Asia, che ora è un gioiello, era ingestibile: la tipica 16enne di Roma nord, ma Aldo era troppo rigido. Comunque, è stato il grande amore della mia vita”.

Non compare più in tv, Antonella spiega la ragione: “Perché, a dispetto della nomea che mi hanno appiccicato, non ho mai accettato compromessi. Per 20 anni m’hanno invitata ad Arcore: mai andata. Un agente tuttora molto potente mi ha fatto avances anche pesanti, con acclusa minaccia che, se non avessi ceduto, avrei chiuso con la tv. E infatti.... Idem certi conduttori importanti. Io, però, sono felice: non vado in tv da due anni, ma neanche a quelle cenette al tavolo del potente di turno”.

La Mosetti su OnlyFans, su cui è stata la prima in Italia a sbarcare, dice: “Tre anni fa mi sono detta: ‘In tv non mi ci fanno anda’, allora sai cos’è? Mi apro un profilo OnlyFans’. Ma dovevo metterci il mio nome e cognome, non come queste famose – ce ne sono – che lo fanno sotto pseudonimo tipo Jessica 22. Mostro l’inguine, una tetta, i piedi: li vedi anche al mare, li ho mostrati in un calendario, le docce hot del GF vip sono più spinte. Ho deciso di diventare imprenditrice della mia immagine".

"Tra i follower ci sono anche personaggi famosi, ovviamente sotto falso nome - continua la showgirl - C’è l’operaio che si accontenta di un vocale in cui pronuncio il suo nome, e chi mi dà 2 mila euro per la foto del mio piede con sopra la schiuma da barba. Ora sono arrivate anche la Yespica e Dayane Mello. Vedrà, tra qualche anno ci saranno tutte. Mi hanno trattato come la pecora nera, ma sono solo stata un’apripista: ricordatevi che vengo dalla scuola Boncompagni!”.