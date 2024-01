Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, vacanze di Natale separati dopo l'addio: lei a Roma, lui all'estero, ecco dove

Il presentatore 62enne fa amorevolmente il nonno con il bimbo avuto dal figlio Stefano

E’ la nuora, Candice Hansen, a svelare in che luogo è volato in conduttore insieme a loro

Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli, dopo l’addio, si godono una parte delle vacanze di Natale da separati. La produttrice 49enne è a Roma, nella Capitale, divisa tra progetti lavorativi e amici. Il presentatore 62enne invece è volato all’estero. E’ a Vienna e non da solo. E’ partito insieme al figlio 40enne Stefano, avuto dall’ex moglie Diane Zoeller, la nuora e il nipotino Sebastiano Silvio, 2 anni compiuti lo scorso 22 ottobre.

E’ la moglie di Stefano, Candice Hansen, che il secondogenito del presentatore ha sposato a ottobre del 219 a Long Island, a svelare Bonolis nelle vesti di amorevole nonno. Sul social condivide una foto in cui Paolo è immortalato con il bimbo sulle spalle. I due sono all’interno del Palazzo di Schonbrunn. Visitano la famosa reggia, sede della casa imperiale d'Asburgo dal 1730 al 1918, che si trova a Hietzing, nella periferia ovest di Vienna. “Vista dall'alto (delle spalle del nonno) #vienna”, scrive accompagnando lo scatto.

Bonolis è andato in Austria con il figlio, Candice e nipote con l’aereo privato, come svela una delle storie della Hansen. E’ uno dei mezzi preferiti con cui ama viaggiare, anche in estate, quando con la famiglia si sposta alle Baleari. L’ex Sonia spesso, per la scelta del jet tutto per loro, è stata aspramente criticata. In molti l’hanno accusata di ostentare un lusso sfrenato. Evidentemente è solo questione di comodità, anche per Paolo: in questo modo si è più indipendenti e si sta più comodi. Certo, non è per tutti, ma per chi può.