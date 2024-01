Stando alla ricostruzione del settimanale tutto sarebbe accaduto nel 2018

Il 34enne all’epoca era ‘libero’, la 51enne invece si era unita in matrimonio con Paolo l’anno prima…

Chi cerca di ricostruire tutto. Il settimanale nel nuovo numero in edicola torna indietro negli anni e affida alle sue pagine il racconto del flirt tra i due conduttori più chiacchierati del momento, soprattutto dopo il “confermo”, scritto tra i commenti sul suo account social, di Belen Rodriguez in risposta a una domanda ben precisa di un fan. Il curiosone voleva sapere se le voci di liaison tra Alessia e Stefano, girate vorticosamente e poi smentite dai diretti interessati in passato, fossero invece vere. “De Martino era single, ma Alessia Marcuzzi era sposatissima”, scrive il giornale.

''De Martino era single, ma Alessia Marcuzzi era sposatissima'': ecco il racconto del flirt tra i due conduttori secondo 'Chi'

La showgirl argentina 39enne avrebbe scoperto tutto in pieno lockdown, trovando messaggi rivelatori sul tablet del marito. Ma, stando al magazine, tutto sarebbe cominciato molto prima: “I tempi del flirt incriminato, però, sarebbero precedenti a quelli dell’avvenuta scoperta e del relativo scoop: la liaison risalirebbe al 2018, anno in cui l’ex ballerino di Amici e la Marcuzzi si ritrovarono colleghi all’Isola dei Famosi, lei come conduttrice e lui come inviato (voluto da Alessia stessa). All’epoca De Martino era libero: il primo addio con Belen era avvenuto nel 2015 e si godeva allegramente la sua condizione di scapolo. La Marcuzzi, invece, era sposatissima: si era scambiata le fedi l’anno prima con Paolo, ma non aveva certo rinunciato a flirtare platonicamente”.

Dopo il "confermo" di Belen il 34enne e la 51enne rimangono in silenzio sulla liaison all'epoca smentita

“Fatto sta che sui set fotografici della copertina di ‘Chi’ e degli spot dell’Isola l’intesa tra Alessia e Stefano è palpabile e vede il clou pubblico durante la finale del reality, quando lui arriva in studio e la prende in braccio con ardore”, svela il settimanale.

Per il settimanale tutto sarebbe iniziato nel 2018, quando la Pinella conduceva l'Isola e aveva voluto l'ex ballerino come inviato

Il rotocalco rosa continua: “Durante la recente intervista a Domenica In Belen non era entrata nei dettagli (sua scelta o fairplay di Mara Venier nei confronti di due colleghi Rai?). la Rodriguez non fa nomi, ma è evidente che ne avrebbe tanta tanta voglia… E tutti si chiedono: tra loro, c’è anche la Marcuzzi?”. E aggiunge: “Poi però Belen ha confermato su Instagram. Per gli altri protagonisti del ‘triangolo’, invece, è diverso. Entrambi hanno sempre negato, prima, durante e dopo il divampare del pettegolezzo, e ora più che mai si guardano bene dall’entrare nel merito. Per discrezione, certo, e forse anche perché, lavorativamente parlando, hanno molto più da perdere”.